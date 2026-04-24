Saint-Pierre : des médailles d’honneur pour les pompiers

Ce jeudi 23 avril 2026, le 18eme adjoint en charge notamment de la sécurité et de la tranquillité publique, Valdo Maroude Gopalle, représentait la Ville de Saint-Pierre à la cérémonie de remise de médailles d’honneur organisée au centre d’incendie et de secours de la capitale du Sud. "Les sapeurs-pompiers et personnels du SDIS du secteur Sud-Ouest pour la reconnaissance de leur engagement dans l’accomplissement de leurs missions" indique la mairie de Saint-Pierre dans un communiqué (Photo Mairie de Saint-Pierre)