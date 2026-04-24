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Saint-Pierre : des médailles d’honneur pour les pompiers

  • Publié le 24 avril 2026 à 14:54
  • Actualisé le 24 avril 2026 à 14:56
Photo Mairie de Saint-Pierre

Ce jeudi 23 avril 2026, le 18eme adjoint en charge notamment de la sécurité et de la tranquillité publique, Valdo Maroude Gopalle, représentait la Ville de Saint-Pierre à la cérémonie de remise de médailles d’honneur organisée au centre d’incendie et de secours de la capitale du Sud. "Les sapeurs-pompiers et personnels du SDIS du secteur Sud-Ouest pour la reconnaissance de leur engagement dans l’accomplissement de leurs missions" indique la mairie de Saint-Pierre dans un communiqué (Photo Mairie de Saint-Pierre)

Sdis, Saint-Pierre

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