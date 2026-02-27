Saint-Pierre : journée portes ouvertes au campus universitaire de Terre Sainte

Dans le contexte de la formulation et de la confirmation des vœux sur Parcoursup, l’Université de La Réunion organise une Journée Portes Ouvertes sur son campus de Terre-Sainte, le samedi 28 février 2026, de 8h30 à 15h00, à Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Ce rendez-vous s’adresse aux lycéens, aux étudiants en réorientation, aux parents et au grand public. Il constitue une opportunité privilégiée de découvrir l’offre de formation du campus sud, les modalités d’admission ainsi que les perspectives de poursuite d’études et d’insertion professionnelle.

Le campus de Terre-Sainte regroupe :

- l’Institut Universitaire de Technologie (IUT),

- l’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI)

- la Faculté de Santé.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront participer à :

- des ateliers interactifs et démonstrations pédagogiques,

- des visites des locaux et des plateformes techniques,

- des temps d’échanges dédiés à l’orientation, aux conditions d’admission et aux débouchés professionnels,

- un village de partenaires, afin d’informer les futurs étudiants sur les dispositifs d’accompagnement, les aides et les services liés à la vie étudiante.

Des enseignants, étudiants et personnels administratifs seront mobilisés pour répondre aux questions et accompagner les visiteurs dans leur réflexion d’orientation.

Le programme détaillé de la journée est disponible sur le site internet de l’Université de La Réunion.