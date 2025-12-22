Saint-Pierre : la ville dénonce "les incidents graves" survenus lors des festivités du 20 décembre à la Ravine-Blanche

La ville de Saint-Pierre condamne "avec la plus grande fermeté les incidents graves survenus lors des festivités du 20 décembre à la Ravine-Blanche". Dans un communiqué publié ce lundi 22 décembre 2025, la commune dénonce des "faits qualifiés d’inacceptables", qui "ont été provoqués par une bande de jeunes dont certains viennent d’autres quartiers, qui s’en sont pris violemment aux participants en faisant usage d’armes blanches et de feux d’artifice détournés à des fins d’agression". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Face à ces actes de violence, la municipalité "ne laissera rien passer", assure-t-elle. "Des plaintes seront systématiquement déposées afin que les auteurs soient identifiés et traduits devant la justice."

"En réponse directe à ces agressions et à la demande de la population qui a le droit à la tranquillité, une présence renforcée des forces de police municipales et nationales sera immédiatement demandée et mise en place sur le secteur de la Ravine Blanche, notamment le parc urbain, l'esplanade de l'église du Bon Pasteur et les rues adjacentes", annonce la ville.



Elle engage également le "renforcement du réseau de caméras de vidéo protection particulièrement dans ce secteur, avec une vigilance accrue assurée par les agents de supervision urbaine".



"Une fois encore, la municipalité réaffirme qu’il ne sera jamais admis que des bandes agressives viennent troubler la tranquillité publique et mettre en danger la population sans une réaction ferme, immédiate et déterminée des autorités", dénonce la commune.