Saint-Pierre : la compagnie CPL4 présente "Le Kioxk" une pièce de théâtre à voir au théâtre Lucet Langenier

Vous avez rendez-vous le vendredi 27 mars 2026, au théâtre Lucet Langenier avec la compagnie CPL4, pour découvrir les personnages de la pièce "Le Kioxk". Ils sont six et se retrouvent coincées sous un kiosque dans les Hauts de La Réunion pour se protéger d’une pluie tropicale. Par dsou kioxk, ala le zistwar i sava ... (Photo : D.R)

Ils sont six personnages à fuir la soudaineté et la violence de la pluie tropicale. Six identités à chercher et à trouver, enfin, refuge contre cet aléa climatique.

Et sous le kiosque qui va les protéger des torrents d’eau qui s’abattent sur La Réunion, six personnalités se résignent.

Six inconnus aux origines disparates se serrent dans l’espoir de rester au sec le temps que ça se tasse.

Le kiosque est ce lieu anonyme où chacun vient s’ébrouer mais où tous vont devoir cohabiter pour une durée limitée par la dépression atmosphérique.

On se présente, on parle, les langues se délient. Pris au piège de leur promiscuité, ils se jaugent, se jugent, se testent.

Que peut-il advenir de cette rencontre fortuite ? Restera-t-elle sans lendemain ? Entre humour et approche sociale, ce huis-clos en plein air interroge le vivre ensemble. A voir absolument.

- La compagnie CPL4 -

Interprétation : Michel Barre, Béatrice Chesneau, Ken Eind, Karima Ghanty, Bruno Hoarau, Marlène Longo

Mise en scène : Julien Breart et Bruno Hoarau

Auteur : Bruno Hoarau

Tarif Plein : 10 €

Tarif Réduit : 6 € (valable pour les jeunes - de 26 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et les + de 65 ans, personnes bénéficiant des minima sociaux, personnes à mobilité réduite)

Pour vos réservations, c'est par ici.