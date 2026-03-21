Saint-Pierre : le reggae à l'honneur au Kerveguen avec un hommage à Bob Marley

Le vendredi 27 mars 2026, les artistes réunionnais rendent un hommage à Bob Marley, Steel Pulse, Jimmy Cliff, Peter Tosh, Sting et bien d’autres. Sur scène : une constellation d’artistes réunionnais aux identités bien trempées. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

À l'affiche, Thierry Gauliris, Black Nation (Old School reggae), Keza, jeune franco-malgache à la voix d’or, Sethi, la Tina Turner 974, Anthony, vainqueur de Shannkèr Réunion, et Héléna, à la voix massive et sexy, vous embarquent dans l’univers rastafari, portés par une équipe de musiciens de haut vol.

- En 1ère partie : Del’Eritaz, un groupe familial qui fait vibrer le reggae péi -

Del’Eritaz est un groupe familial créé en 2020, réunissant trois sœurs musiciennes (10 à 18 ans) et leur père. Leur nom est un mélange de leur nom de famille (Delblond) et de leur héritage musical.

Chaque membre a trouvé son instrument : Nelly, la benjamine, est batteuse et choriste, Kelly-Anne, la cadette, chanteuse lead et claviériste, Kally, l’aînée, est bassiste. Leur père, Judicaël, est guitariste.

Le groupe joue principalement du reggae, entre compositions et reprises.

Vos réservations par ici.

Tarif Plein : 20 Euros

Tarif Réduit: 12 Euros (enfant de 3 ans à 15 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes porteuses de handicap, les comités des œuvres sociales des organismes publics)

Didier Dijoux (batterie), Bernard Permal (basse), Renan Mazéas (guitare) et Patrick Lebon (claviers).

Pour les personnes ayant déjà pris leurs billets : vous avez la possibilité de les conserver pour cette belle soirée, ou d’initier un remboursement via la plateforme monticket.re.

Le bonus : un apéritif créole sera proposé de 18h à 20h sur la terrasse du Kerveguen.