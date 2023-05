Saint-Pierre : le théâtre Lucet Langenier accueille le spectacle "Turista"

Le théâtre Lucet Langenier à Saint-Pierre accueille le spectacle "Turista", de la compagnie Le Potaufeu. La représentation aura lieu ce mercredi 24 mai 2023, à 20 heures. Un spectacle mis en scène par Olivier Taquin, avec Rudy Goddin à la représentation. Nous publions ci-dessous le communiqué de la compagnie (Photo DR)

"Ah, le tourisme ! En voilà une promesse de découverte, un programme de bonheur, une anticipation fabuleuse de soleil à toute heure, de mer bleu azur et d’écosystème parfait ! Enfin, d’après les dépliants tentateurs gorgés de photographies mirifiques… Mais la réalité d’une aventure en solitaire est tout autre. Parfois. Souvent ?... Selon le mime Rudy Goddin.

Dans une représentation sans mot dire, avec bruitages expressifs et ponctuation musicale percutante, notre voyageur a fort à faire avec la réalité de l’inconfort. Et que dire de ces insectes assassins et de tous les moustiques dévorateurs acharnés de pâlichonne carnation ? Que dire encore de ces objets indisciplinés qui résistent à tout fonctionnement logique et se métamorphosent de désopilante façon ?

Notre héros malchanceux se heurte aux situations les plus rocambolesques dans un univers totalement foutraque. Loin du tranquille voyage organisé, son périple intrépide relève de l’épopée clownesque. En route !!

Les billets sont disponibles ici.