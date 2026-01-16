Dudzai commence à faiblir, son passage au plus près de La Réunion prévu en début de semaine prochaine

Le cyclone tropical intense Dudzai évolue sur le centre du bassin à environ 950 km à l'est-nord-est de Rodrigues ce vendredi 16 janvier 2026 et à 1.775 km de La Réunion. L'intensité du système devrait commencer à faiblir. Il devrait être déclassé au stade de cyclone tropical dans la journée. À partir de ce soir, Dudzai "devrait adopter une trajectoire en direction du sud-ouest en continuant à s'affaiblir ce week-end", indique Météo France. Le système "va circuler au sud-est des Mascareignes en passant au large de Rodrigues dans la nuit de dimanche à lundi", ajoutent les météorologues. Pour La Réunion, le scénario le plus probable "est un passage en début de semaine prochaine (lundi ou mardi)" (Capture d'écran : windy.com)

Dudzai devrait passer au sud-est de Rodrigues dans la nuit de dimanche à lundi puis au sud-est de Maurice la nuit de lundi à mardi. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

Selon Météo France, "sa trajectoire devrait ensuite passer à bonne distance (plus de 300 km environ) au sud-est des îles soeurs entre lundi 19 et mardi 20. La Réunion devrait donc rester à l'écart du mauvais temps associé à ce système.

"Ce scénario, plutôt rassurant en terme d'influence sur le temps sur l'île (éventuelle influence périphérique peu significative en marge du phénomène), concerne toutefois des échéances de prévisions assez lointaines (prévisions à 4-5 jours) et demandera bien sûr à être confirmé au cours des prochains jours", prévient Météo France.

- Le cyclone tropical intense Dudzai à 1.775 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 195 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 280 km/h.

Pression estimée au centre: 954 hPa.

Position le 16 janvier à 04 heures locales: 16.8 Sud / 72.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1775 km au secteur: est-nord-est

Distance de Mayotte: 2930 km au secteur: est-sud-est

Déplacement: ouest, à 11 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 17.1 Sud / 69.4 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 19.2 Sud / 67.4 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 21.1 Sud / 64.8 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 23.8 Sud / 59.1 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 21/01 à 04h locales, par 29.8 Sud / 55.9 Est

"Attention : Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension" prévient Météo France.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a atteindre ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

Lire aussi - Saison cyclonique 2025-2026 : entre 10 et 14 tempêtes attendues sur le bassin

www.imazpress.com/[email protected]