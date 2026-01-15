Le cyclone tropical Dudzai continue de s'intensifier et pourrait passer à moins de 200km de Rodrigues d'ici dimanche

Dudzai évolue ce jeudi 15 janvier 2026 sur le centre Est du bassin à près de 1.200 km à l'est-nord-est de Rodrigues. Le système, de petite taille, suit une trajectoire en direction de l'ouest et continue de s'intensifier tout en restant encore au seuil de cyclone tropical. Au cours des prochaines 12-24 heures, son intensité devrait encore augmenter en continuant de se déplacer vers l'ouest. Le système pourrait passer à moins de 200km de Rodrigues d'ici dimanche. Avec l'approche du système des Mascareignes, La Réunion pourrait être concernée par une dégradation du temps (Capture : Windy)

Par la suite, une phase d'affaiblissement devrait débuter puis en fin de semaine, sa trajectoire devrait s'orienter vers l'ouest-sud-ouest puis sud-ouest l'approchant de Rodrigues tout en continuant de s'affaiblir, précise Météo France.

Concernant Rodrigues, "avec l'approche possible de Dudzai par l'est ce week-end, une dégradation des conditions en lien avec le système reste possible.

Néanmoins, compte tenu des fortes incertitudes à ces échéances encore lointaines, il n'est pas possible de préciser l'ampleur de cette éventuelle influence pour le moment.

Les habitants de Rodrigues sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

Avec l'approche du système des Mascareignes, La Réunion pourrait être concernée par une dégradation du temps. Toutefois compte tenu des incertitudes de la prévision à ces échéances, il est encore trop tôt pour préciser d'avantage l'amplitude de ces éventuels impacts.

Aucune influence de ce système n'est attendue sur La Réunion pour les cinq prochains jours.

- Le cyclone tropical Dudzai à de 2.040 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 150 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 215 km/h.

Pression estimée au centre: 972 hPa.

Position le 15 janvier à 04 heures locales: 17.2 Sud / 74.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2040 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 3220 km au secteur: est-sud-est

Déplacement: ouest, à 17 km/h.

Informations sur le système :

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochaines jours -

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 16/01 à 04h locales, par 17.2 Sud / 72.0 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 17.8 Sud / 68.8 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 19.6 Sud / 65.4 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 21.8 Sud / 61.8 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 23.9 Sud / 58.2 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, le système s'appelle Grant car il a été baptisé par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Lire aussi - Saison cyclonique 2025-2026 : entre 10 et 14 tempêtes attendues sur le bassin

www.imazpress.com/[email protected]