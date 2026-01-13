Le cyclone tropical intense Dudzai évolue à 2.370 km de La Réunion et commence à s'affaiblir

Le cyclone tropical intense Dudzai évolue sur l'est du bassin à plus de 2.370 km à l'est de La Réunion. Il commence à s'affaiblir tout en se déplaçant très lentement et en amorçant une phase de virage. Dudzai devrait continuer à s'affaiblir ce mardi 13 janvier 2026 et devrait être rétrogradé au stade de cyclone tropical d'ici cet après-midi ou ce soir. Par la suite, il devrait rester proche du stade de cyclone tropical jusqu'à au moins vendredi (Photo : mtotec)

"En cours de week-end, sa trajectoire devrait s'orienter un peu plus vers le sud-ouest tout en circulant au large de Rodrigues à une distance encore très incertaine et avec une intensité qui pourrait faiblir mais qui reste elle aussi très incertaine", précise Météo France.

Aucune influence de ce système n'est attendue sur La Réunion pour les cinq prochains jours.

Concernant Rodrigues, avec l'approche possible de Dudzai par l'est ce week-end, "on ne peut pas complètement exclure une dégradation des conditions en lien avec le système à partir de samedi ou dimanche", note Météo France.

Néanmoins, compte tenu des très fortes incertitudes sur la prévision de trajectoire et d'intensité, il n'est pas possible de préciser l'ampleur de cette éventuelle influence pour le moment.

Les habitants de Rodrigues sont donc invités à suivre l'évolution des prévisions.

- Le cyclone tropical intense Dudzai à de 2.370 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 185 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 260 km/h.

Pression estimée au centre: 948 hPa.

Position le 13 janvier à 04 heures locales: 17.1 Sud / 78.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2370 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 3560 km au secteur: est-sud-est

Déplacement: Quasi-stationnaire.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochaines jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 14/01 à 04h locales, par 17.4 Sud / 77.3 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 15/01 à 04h locales, par 17.2 Sud / 75.1 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 16/01 à 04h locales, par 16.8 Sud / 72.4 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 18.0 Sud / 68.8 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 20.2 Sud / 65.2 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, le système s'appelle Grant car il a été baptisé par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Lire aussi - Saison cyclonique 2025-2026 : entre 10 et 14 tempêtes attendues sur le bassin

www.imazpress.com/[email protected]