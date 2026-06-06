[Photos] Sakifo 2026 : une deuxième soirée riche en têtes d’affiche et en énergie à Saint-Pierre

La deuxième soirée du Sakifo Musik Festival s’est tenue ce samedi 6 juin 2026 à la Ravine Blanche, à Saint-Pierre, dans une ambiance dense et festive. Le site du festival a accueilli une foule nombreuse venue profiter d’une programmation éclectique mêlant artistes internationaux, figures confirmées et talents locaux. Parmi les artistes les plus attendus, PLK et Helena, ainsi que Magic System, et BigaRanx. La scène réunionnaise était aussi bien présente, avec Aleksand Saya, Sol Rosa, Léa Churros, ou encore Gwendoline Absalon. Retour en images (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)