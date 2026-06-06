À retenir ce soir : rassemblement pour Lyhanna, mort de Bernadette Chirac, ebola en Afrique centrale, flottille pour Gaza et Andreeva remporte Roland-Garros

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 6 juin 2026 : - Mort de Lyhanna : une mobilisation citoyenne organisée ce lundi à Saint-Denis - Bernadette Chirac est morte à l'âge de 93 ans - Ebola: près de 500 cas confirmés en Afrique centrale, selon l'OMS - "Flottille pour Gaza" : la justice française enquête pour "tortures" sur les militants - Roland-Garros: à 19 ans, Andreeva remporte son premier tournoi du Grand Chelem
Mort de Lyhanna : une mobilisation citoyenne organisée ce lundi à Saint-Denis
Plusieurs association appellent à se rassembler ce lundi 8 juin 2026 à 17h30 au tribunal de Champ Fleuri, pour rendre hommage à la jeune Lyhanna, tuée dans le Gers et dont le corps a été retrouvé ce jeudi, mais aussi pour réclamer une véritable protection pour les enfants victimes de violences. Un rassemblement organisé dans le sillon des appels à la mobilisation citoyenne lancés dans l'Hexagone par des associations de lutte contre les violences faites aux enfants
Bernadette Chirac est morte à l'âge de 93 ans
La veuve du président Jacques Chirac est décédée à l'âge de 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac à l'AFP ce samedi 6 juin. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre
Ebola: près de 500 cas confirmés en Afrique centrale, selon l'OMS
Près de 500 cas d'infection par le virus Ebola ont désormais été confirmés en Afrique centrale alors que l'inquiétude grandit face à l'ampleur que pourrait prendre l'épidémie de fièvre hémorragique, indique samedi l'OMS dans son dernier bilan.
"Flottille pour Gaza" : la justice française enquête pour "tortures" sur les militants
La justice française a ouvert une enquête pour tortures et crimes de guerre suite à un signalement du Quai d'Orsay sur la manière dont des Français de la "flottille pour Gaza" ont été traités par Israël.
Roland-Garros: à 19 ans, Andreeva remporte son premier tournoi du Grand Chelem
A seulement 19 ans, la jeune Russe Mirra Andreeva, 8e mondiale, a décroché samedi son premier titre en Grand Chelem en dominant à Roland-Garros la Polonaise Maja Chwalinska (114e) en deux sets 6-3, 6-2.