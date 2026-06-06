À retenir ce soir : rassemblement pour Lyhanna, mort de Bernadette Chirac, ebola en Afrique centrale, flottille pour Gaza et Andreeva remporte Roland-Garros

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 6 juin 2026 : - Mort de Lyhanna : une mobilisation citoyenne organisée ce lundi à Saint-Denis - Bernadette Chirac est morte à l'âge de 93 ans - Ebola: près de 500 cas confirmés en Afrique centrale, selon l'OMS - "Flottille pour Gaza" : la justice française enquête pour "tortures" sur les militants - Roland-Garros: à 19 ans, Andreeva remporte son premier tournoi du Grand Chelem

Plusieurs association appellent à se rassembler ce lundi 8 juin 2026 à 17h30 au tribunal de Champ Fleuri, pour rendre hommage à la jeune Lyhanna, tuée dans le Gers et dont le corps a été retrouvé ce jeudi, mais aussi pour réclamer une véritable protection pour les enfants victimes de violences. Un rassemblement organisé dans le sillon des appels à la mobilisation citoyenne lancés dans l'Hexagone par des associations de lutte contre les violences faites aux enfants

La veuve du président Jacques Chirac est décédée à l'âge de 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac à l'AFP ce samedi 6 juin. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre

Près de 500 cas d'infection par le virus Ebola ont désormais été confirmés en Afrique centrale alors que l'inquiétude grandit face à l'ampleur que pourrait prendre l'épidémie de fièvre hémorragique, indique samedi l'OMS dans son dernier bilan.

La justice française a ouvert une enquête pour tortures et crimes de guerre suite à un signalement du Quai d'Orsay sur la manière dont des Français de la "flottille pour Gaza" ont été traités par Israël.

A seulement 19 ans, la jeune Russe Mirra Andreeva, 8e mondiale, a décroché samedi son premier titre en Grand Chelem en dominant à Roland-Garros la Polonaise Maja Chwalinska (114e) en deux sets 6-3, 6-2.