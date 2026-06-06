TO : vilaz Eaio, deux jours de fête au cœur du Port

Les 13 et 14 juin 2026, la ville du Port vous donne rendez-vous pour le vilaz Eaio. Plus de 300 élèves de l’école artistique intercommunale de l’ouest, investissent le centre-ville du Port pour la plus grande restitution artistique de l’île. Au programme : musique, danse, théâtre, cirque, arts visuels et bien plus encore. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

C’est la plus grande restitution artistique de l’île ! Plus de 300 élèves de l’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest (Eaio) vous donnent rendez-vous les 13 et 14 juin 2026 au village éphémère en plein cœur de la ville du Port.

Au programme : spectacles de musique, danse, cirque, théâtre expositions d’arts visuels… Deux jours pour aller à la rencontre des disciplines enseignées à l’école.

"2 zour pou viv in gayar lékspéryans artistik ansanm nout bann zélèv èk nout bann lamontrèr".

- Qutre sites dédiés à tous les arts -

Au cœur de la ville du Port, du 13 au 14 juin, le Vilaz Eaio met en lumière la richesse des disciplines enseignées au sein de l’école.

De 9h à 20h, prenez part aux ateliers répartis sur divers lieux : La Friche, la scène Banyan, le mail Alain Peters et le Square Pierre Sémard.

Le programme complet est à retrouver ici.

-Sur l’espace danse : venez bougez aux rythmes de la danse traditionnelle, découvrez les talents de la danse intégrante et applaudir les compétiteurs de la battle de Hip-Hop…. Petite surprise : un spectacle de cirque est programmé le samedi à 15h.

Juste à côté, sur la scène Banyan, tous les genres musicaux vont se succéder : jazz, maloya, musiques actuelles… Il y en aura pour tous les goûts.

-La Friche accueille les groupes de théâtre : impro, mais aussi théâtre sourd et muet …

-Enfin, le site de l’ancienne poste est dédié aux arts visuels. Vous y trouverez les expositions permanentes : aquarelles, mangas, poteries… Tous les travaux des élèves et enseignants.

- Des arts pour tous -

Car dans les ateliers comme sur scène, se produisent des enfants et des ados bien sûr, mais aussi des adultes. Et oui : l’école artistique intercommunale de l’ouest accueille aussi les grands.

Musique et théâtre, ils sont nombreux à vouloir s’initier ou se perfectionner.

Tout comme les personnes autrement capables qui suivent des cours de musique, de danse intégrante ou de théâtre sourd et muet.

Pour en savoir plus sur l’école, rendez-vous sur la page Facebook.

- Parmi les profs : Danyel Waro et Dj Dan Wayo -

Pendant deux jours, vous aurez donc l’occasion de découvrir l’ensemble des disciplines enseignées à l’école d’échanger avec les professeurs de danse, de théâtre, ou encore de musique.

Parmi eux, deux pointures de la musique réunionnaise : Danyel Waro et dj Dan Wayo.

- Les temps forts -

Si des animations sont prévues tout au long de ces deux journées, ne passez pas à côté de ces temps forts :

Samedi

- 12h-12h45 : orchestre du collège Jean Le Toullec

- 14h-15h : cirque

- 16h45-17h45 : danse traditionnelle

- 19h-20h : atelier de Danyel Waro

Dimanche

- 12h-12h45 : l’orchestre Titan, les percus de batacada et la déambulation circassienne

- 13h-15h30 : battle de Hip Hop

- 19h-20h : dJ Dan Wayo

"Niartrouv lo samdi 13 èk lo dimans 14 zwin 2026 pou partaz in gayar vibrasyon".

Rendez-vous les 13 et 14 juin 2026.