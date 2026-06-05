[Photos] Sakifo 2026 : une première soirée réussie entre rock, reggae et découvertes musicales

Le Sakifo a officiellement lancé sa 23ème édition ce vendredi 5 juin 2026 à Saint-Pierre. Dès l'ouverture des portes à la Ravine Blanche, les festivaliers ont répondu présents pour une soirée marquée par la diversité des styles et des artistes. Sur la grande scène, Rilès a donné le ton avec son univers musical singulier qui a séduit les spectateurs. Les artistes internationaux ont également occupé une place importante, avec la chanteuse jamaïcaine Queen Omega et son groupe The Royal Souls, ou encore le collectif britannique Kokoroko et ses influences afro-jazz. La scène régionale n'a pas été en reste avec les prestations remarquées de Saodaj, Kiltir et Aurus, qui ont mis en lumière la richesse musicale de l'île. Retour en images (Photos Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)