[Photos-Vidéo] Saint-Denis : les eaux usées coulent dans son logement, un locataire obligé de cuisiner dans les parties communes

À Saint-Denis, un locataire ayant souhaité rester anonyme vit une situation délicate dans son logement situé immeuble Clos de Sainte-Marie B rue Sainte-Marie. À cause d'une fuite, depuis le mois de décembre 2025, des eaux usées s'écoulent directement dans sa cuisine, la rendant inutilisable. Le locataire, âgé de 60 ans, est obligé de cuisiner dans le couloir de l'immeuble. La situation a été signalée au bailleur, mais le locataire reste sans réponse. Par le passé, cette résidence a déjà été victime d'incendie d'origine électrique (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis le 13 décembre 2025, "la fuite d'eaux usées provenant des parties communes situées au-dessus de mon logement s'écoule directement dans ma cuisine, rendant mon plan de travail inutilisable", confie-t-il. Regardez.

"Cette fuite a rendu mon plan de travail totalement inutilisable, m’empêchant de cuisiner ou même de préparer mes repas dans des conditions normales. Je suis désormais contraint de cuisiner dans les parties communes, ce qui est inadmissible après plus de 20 années de résidence dans cet immeuble", s'indigne le locataire.

- Un incident signalé mais toujours pas réparé -

Le locataire dit avoir signalé cet incident à son assureur, son agence de gestion ainsi qu'au syndic de copropriété.

"Le syndic, responsable de l’entretien et du bon fonctionnement des parties communes, a bien fait intervenir un plombier afin d’établir un devis, mais depuis cette visite, plus aucune suite n’a été donnée malgré les nombreuses relances effectuées, y compris par mon agence", explique-t-il.

À ce jour, "malgré mes signalements et de nombreuses relances, aucune réparation n’a été effectuée", peste-t-il.

Pour lui, la situation s'aggrave de jour en jour "puisque les installations électriques sont désormais touchées par l’humidité et les infiltrations. Cette situation représente un danger réel et immédiat pour ma sécurité ainsi que celle des autres occupants de l’immeuble", dit-il.

Par le passé, l'immeuble a déjà été victime d'incendies d'origine électrique. En 2020, un appartement a entièrement brûlé. L’armoire électrique de la cage d’escalier a également pris feu.

Ce que craint l'homme en pré-retraite, c'est que "compte tenu de ces précédents, le risque de provoquer un troisième sinistre est particulièrement préoccupant".

- Les "travaux ont été validés" assure le gestionnaire de l'immeuble -

Contacté par Imaz Press, Gérer Immobilier, gestionnaire de l'immeuble, explique avoir reçu un courrier de l'assureur en date de mai 2026. "À l’issue des visites techniques réalisées par nos plombiers mandatés, nous vous confirmons que des travaux ont été validés afin de traiter les désordres signalés", précise Rémi Sigala, gestionnaire sinistre.

Il explique : "une entreprise de plomberie, la société WP Plomberie, a été missionnée pour intervenir sur la colonne d’eaux usées. L’intervention consiste en un raccordement sur la colonne descendante existante, avec le raccordement d’un évier de cuisine en PVC DN40 sur un piquage en Y situé sur la colonne extérieure".

Il assure que "les travaux seront planifiés dans les meilleurs délais afin de limiter au maximum les désagréments subis par l’occupant et de sécuriser la situation".

Rémi Sigala précise toutefois, "nous n’avons pas reçu de retour de l’agence de gestion à ce jour concernant ce dossier". Un point contesté par cette dernière.

Par ailleurs, "dès réception des justificatifs et éléments techniques relatifs à l’intervention, ceux-ci seront transmis au propriétaire concerné afin de permettre la prise en charge des conséquences du sinistre auprès de son assurance. Les documents disponibles (devis validé, rapport d’intervention, etc.) pourront également être transmis à l’agence gestionnaire ou au propriétaire sur simple demande par email", ajoute-t-il.

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 1.600 euros, et un acompte a d’ores et déjà été versé afin de permettre une programmation rapide de l’intervention.

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