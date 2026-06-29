À La Réunion, des assistantes maternelles dénoncent des dysfonctionnements dans les procédures d’agrément

À La Réunion, plusieurs assistant(e)s maternelles dénoncent des retards dans le traitement des demandes de renouvellement de leurs agréments. Sans ce document, impossible de travailler et de prendre en charge des enfants. En charge de la délivrance de ce document, le Département affirme qu'en l'absence de réponse dans la période légale des trois mois, il faut considérer que l'agrément est reconduit de façon tacite. Pourtant, les syndicats affirment que sans réponse, les assureurs refusent de renouveler les contrats et les parents perdent l'aide pour la prise en charge des modes de garde (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour le syndicat FO Assistants maternels Réunion, "du point de vue des assurances, sans renouvellement, on a plus d’assurances, les parents n’ont plus de CMG (complément mode de garde) et nous n’avons pas de fiche de paie. Si jamais il arrive un problème avec les enfants, on n'est pas couvert".

"Tant que l’agrément n’est pas envoyé à PAJE emploi, c’est comme si le Département demandait aux assistantes maternelles de travailler gratuitement et sans aucune protection pendant qu’ils éditent le document", ajoute le syndicat.

- Sans agrément, pas de travail pour les assistant(e)s maternels de La Réunion -

Johanna Delaclos est assistante maternelle agréée à Saint-André. Depuis 10 ans, elle raconte avoir déjà subi de nombreuses péripéties administratives. La dernière en date, la longue attente de son renouvellement.

"Le problème, c’est que mes employeurs actuels iront voir ailleurs si je n’ai pas mes documents dans les temps. On a déjà du mal à trouver des contrats, donc là si je n’ai pas mon agrément, je vais devoir tout recommencer à zéro", s'inquiète-t-elle. "Je ne peux pas accepter de nouveaux contrats non plus car je ne suis pas sûre que mon agrément soit renouvelé."

Son dossier a pourtant été lancé depuis le mois de février. "J’ai reçu le dossier de renouvellement fin février, avec un tampon de La Poste en date du 13 février. Aussi, j’ai fait ma demande d’attestation d’honorabilité, pour moi et les habitants de mon domicile. Le 27 mars 2026, j’ai envoyé mon dossier et j’ai reçu le récépissé daté du 15 mai. La puéricultrice est passée chez moi le 30 avril, en m’annonçant qu’elle ne renouvelle pas mon agrément car il y avait des choses à revoir. Depuis, et après avoir fait appel de ses remarques, je suis en attente", explique Johanna Delaclos.

- Les familles sans solution de garde du jour au lendemain -

Monique* est également assistante maternelle. Elle déplore une situation qui impacte les parents et les enfants. "Dans le cadre du renouvellement de mon agrément, j’ai subi un délai de traitement supérieur à six mois. Pendant toute cette période, mes parents employeurs ont dû trouver des assistants maternels de remplacement, car sans agrément valide, ils ne pouvaient plus bénéficier du Complément de libre choix du mode de garde (CMG), ce qui les pénalisait directement", témoigne-t-elle.

L'assistante maternelle regrette une situation qui impacte les familles réunionnaises. "Au-delà de l’impact sur les professionnels, ce sont surtout les familles qui en subissent les conséquences. Elles se retrouvent sans solution de garde du jour au lendemain, doivent réorganiser toute leur vie professionnelle et personnelle, tout en perdant temporairement leurs aides. Ce sont des situations très difficiles à vivre pour elles."

Avant qu'un agrément n'arrive à son terme, il y a plusieurs étapes : l’assistant maternel reçoit par courrier un formulaire de demande de renouvellement au moins 4 mois avant l’expiration de son agrément. Le délai d’obtention du nouvel agrément est d’environ 3 mois. Il faut ensuite transmettre sa demande à la PMI dans le mois suivant la réception de son formulaire, afin de ne pas risquer l’exercice de sa profession sans agrément valide.

- En l'absence de réponse du Département, l'agrément est reconduit de façon tacite -

La réglementation prévoit un délai d’instruction de trois mois à compter de la réception d’un dossier complet. "À ce jour, à La Réunion, aucun des dossiers concernés n’a dépassé ce délai réglementaire", précise le Département.

"Il convient également de rappeler qu’en l’absence de décision expresse à l’issue de ce délai, le renouvellement de l’agrément est accordé de manière tacite. Les professionnels concernés conservent ainsi leurs droits sans interruption, ce qui permet d’assurer la continuité de leur activité et d’éviter toute rupture dans l’accueil des enfants", détaille le Palais de la Source.

Dans un monde idéal, la réponse définitive est transmise à l’assistant maternel dans un délai de 3 mois après la date notée sur le récépissé de la PMI. Si l’assistant maternel n’a pas de réponse après ce délai, il peut considérer que la demande a été acceptée.

Interrogée, une compagnie d'assurance nous affirme qu'il est impossible d'assurer une assistante maternelle qui n'a pas encore les documents qui prouvent que son agrément est renouvelé.

Et même si votre assureur ne vous demande pas une attestation chaque année, c'est au moment d'un incident qu'il vous sera demandé des preuves officielles : même si vous avez payé une assurance responsabilité civile sans interruption, si un accident devait se produire durant la période sans agrément, rien ne sera pas pris en charge.

- "Tout est fait pour nous dégoûter de notre métier" -

C'est précisément le cas de Nicole*, assistante maternelle depuis plus de 20 ans. Dans son cas, c'est un déménagement qui bloque son dossier. La puéricultrice de son secteur a validé la maison et sa nouvelle adresse en février 2026, mais pas le Département : son assurance refuse donc d'émettre un nouveau contrat.

Afin de continuer à travailler, elle a gardé son ancien logement et paie donc deux loyers. Une situation qu'elle ne comprend pas : "Il ne faut pas 6 mois pour signer un papier" lance-t-elle.

"Le Département me dit que oui, c’est long, que maintenant il faut que le document aille à Saint-Pierre pour être signé là-bas avant de revenir à Saint-Denis. Quand j’appelle le Département, on me dit que le papier est en signature. Dans les bureaux là-bas, on me dit que je peux travailler quand même à ma nouvelle adresse, mais non, je ne peux pas. S'il arrive quelque chose aux enfants, il n'y a pas d'assurance. Ils n'ont même pas de papier temporaire à fournir à mon assureur non plus, et là ça fait plus d’un mois que j’insiste".

Pour préparer son nouvel espace d'accueil, Nicole a fait un crédit : " On galère. On met des sous dans nos renouvellements d’agréments car la législation change, on doit par exemple mettre des aérations dans les dortoirs, j'ai mis la clim. En attendant, si on n'a pas de salaire pendant un certain temps, ce n’est pas facile. Les crèches ont des subventions, nous on a zéro aide."

"Tous les 5 ans, on fait notre demande de renouvellement. En 2023 par exemple, on avait passé le délai de 6 mois, la CAF m’avait coupé les droits et les parents ne me payaient plus. Quand la situation a été débloquée, ils m'ont versé les salaires en retard, mais en attendant, on fait comment? Je ne comprends pas pourquoi tout prend autant de temps, tout est fait pour nous dégoûter de notre métier" regrette Nicole*.

- Les syndicats dénoncent un manque de personnel au Département -

Pour Séverine Graeber, déléguée syndicale UNSA Pro Ass mat, la situation n'est pas nouvelle. Selon elle, les retards sont causés par un manque de personnel. "Cela fait un an et demi environ qu’on a cette situation. Une puéricultrice vient sur place et ensuite ça rame dans les bureaux du Département", dit-elle.

La problématique selon elle, c’est le manque de personnel. "Moi, par exemple, ma puéricultrice de secteur, censée venir voir les ass mat qui font leur demande de renouvellement, est seule pour faire ça et à la Possession nous sommes 400 ass mat", indique Séverine Graeber. "Il faut savoir qu’une puéricultrice ne gère pas que ça, elle gère aussi les crèches et a d’autres responsabilités."

Interrogé sur le sujet, le Département se veut rassurant. "Les situations de renouvellement en cours demeurent très limitées au regard du nombre total de professionnels accompagnés par les services départementaux." La Réunion compte 1.930 assistants maternels pour un total de 6.777 places d’accueil.

"À ce jour, la seule situation signalée concerne le secteur de PMI du Tampon - Trois-Mares - Plaine des Cafres. Dans ce secteur, deux agréments sont arrivés à échéance les 22 et 30 mai 2026. Leur procédure de renouvellement est en cours d’instruction", précise la collectivité.

"L’instruction de ces dossiers se poursuit dans un contexte particulier marqué par une réduction temporaire des effectifs sur ce secteur, en raison de deux congés maternité au sein de l’équipe de puéricultrices", précise le Conseil départemental.

Le Département affirme également que quatre autres demandes de renouvellement sont actuellement examinées pour des agréments arrivant à échéance entre la fin du mois de juin et la mi-juillet 2026.

Pour le syndicat FO Assistants maternelles Réunion, ces chiffres seraient sous-estimés, tout comme l'impact de ces retards administratifs sur la profession.

- Le syndicat invite les assistant(es) maternel(le)s sans agrément à se faire connaître -

Aux assistante(e)s maternel(le)s concernées par un retard dans l’obtention, les déléguées syndicales leur demande de se mobiliser le plus tôt possible. "Il ne faut surtout pas m’appeler au dernier moment. Souvent ce sont des dossiers validés, mais tant qu’on n'a pas notre papier, on ne peut pas commencer à exercer. C'est tout un système qui fait que ce petit bout de papier est très important pour notre activité".

FO demande aux personnes concernées par cette problématique d'envoyer un e-mail à [email protected]

ee/www.imazpress.com/[email protected]