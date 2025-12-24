Joyeux Noël zot tout !

L’heure des fêtes a sonné. Ce jeudi 25 décembre 2025, c’est Noël. L’occasion pour l'équipe d'Imaz Press de partager avec vous ces quelques mots, pour cette parenthèse que l’on sait toujours trop courte. Car oui, elle ne dure jamais assez longtemps (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette nuit, le Père Noël a fait le tour du monde, déposant ses cadeaux au pied des sapins, accompagné de ses fidèles rennes - pour un bilan carbone toujours officiellement irréprochable.



Sous les sapins, il y avait des surprises, des sourires… et parfois des cadeaux dont La Réunion et la France se seraient bien passées. Car si Noël est un jour de fête, il reste aussi un miroir de nos réalités.



En ce jour de Noël, Imaz Press a d’abord une pensée pour celles et ceux qui ne sont pas à la fête. Pour les populations frappées par les catastrophes, ici comme ailleurs, pour les familles encore en reconstruction, pour celles et ceux dont le seul vœu serait de retrouver un quotidien digne.



Beaucoup, une fois encore, ont eu le sentiment d’être oubliés. Malgré les élans de solidarité, malgré les promesses, la fracture entre les discours et la réalité demeure. Et Noël n’efface pas l’impression persistante d’abandon, ni la lassitude face à des décisions politiques souvent déconnectées du terrain.



Car certains cadeaux politiques, cher Père Noël, restent difficiles à digérer. Des orientations, des choix qui donnent parfois le sentiment que l’histoire bégaie, au détriment des territoires ultramarins.



Imaz Press pense également à celles et ceux qui passeront Noël seuls, loin de leurs proches, ou sans toit. À celles et ceux que la précarité, la maladie ou l’isolement tiennent à l’écart de la table familiale.



À celles et ceux opprimés, victimes de guerres, de génocides, de la folie humaine et de la course à la militarisation. Pour eux, le Père Noël ne passe pas, ou trop rarement.



Cette année encore, le Père Noël aura fait de son mieux. Pas assez, sans doute. Mais espérons que l’année à venir saura rallumer quelques lumières, réparer un peu plus, écouter un peu mieux. Et qu’en 2026, il y aura enfin de la place pour tout le monde dans la hotte.



2025 touche à sa fin. Avant d’entrer dans une nouvelle année qui s’annonce, une fois encore, dense et pleine d’enjeux, il est temps de vous souhaiter un joyeux Noël.



De la part de toute l’équipe d’Imaz Press, un joyeux Noël zot tout.