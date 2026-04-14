Le Tampon : perquisitions à la mairie et à la Casud pour des faits supposés de favoritisme dans un marché public attribué en 2019

"Ce mardi 14 avril 2026, deux perquisitions sont en cours, l’une dans les locaux de la mairie du Tampon et l’autre dans ceux de la Casud" informe la mairie du Tampon ce mardi matin. "Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de favoritisme liés à un marché public attribué en 2019" ajoute la mairie tamponnaise. Les faits supposés concernent la précédente majorité municipale (Photo www.imazpress.com)

Répartis en deux groupes, les gendarmes se sont présentés simultanément à la Casud et à la mairie. Selon nos informtions, les investigations portent sur l'attribution du marché concernant la construtiçn de la gare routière de la Chatoire

"Le maire Alexis Chaussalet et la nouvelle équipe municipale coopèrent pleinement avec la justice afin de permettre l’établissement des responsabilités le cas échéant" indique la mairie du Tampon dnas son communiqué.

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