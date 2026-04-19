Route du littoral : la circulation est basculée sur les voies côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession

(Actualisé) Suite aux dernières fortes précipitations ce dimanche 19 avril 2026, sur la RN1 route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession, elle se fait avec une voie vers l'Ouest et deux voies en direction du Nord. Sauf nouvelles fortes pluies, ou évènement imprévu, ce basculement devrait durer 24h (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)