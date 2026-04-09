Saint-Pierre : un footballeur de la Saint-Pierroise condamné à 2 ans de prison avec sursis pour proposition d'actes sexuels à une mineure

Un footballeur de la Jeunesse sportive saint-pierroise (JSSP) a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour proposition d'actes sexuels par majeur à mineure. Le jugement a été prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre ce mardi 31 mars 2026. Les faits se sont produits à la fin de l'année 2025. Âgé de 28 ans, il était poursuivi pour avoir fait des propositions à caractère sexuel, notamment par messages à une lycéenne rencontrée dans un gymnase municipal de Saint-Pierre où il était employé en tant qu'agent communal affecté à la maintenance (Photo www.imazpress.com)

Le mis en cause a aussi été condamné à une interdiction d'activité impliquant des contacts avec mineurs pendant 10 ans et à une inéligibilité pendant 5 ans. Il devra aussi accomplir à ses frais un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences sexuelles.

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Pour rappel, le footballeur avait été placé quelques heures en garde à vue au commissariat de Saint-Pierre le mercredi 19 novembre 2025 après le dépôt d'une d'une plainte par les parents de la lycéenne mineure.

- Le footballeur de la JSSP avait été suspendu à titre conservatoire -

La municipalité de Saint-Pierre avait alors informé qu'"une mesure de suspension à titre conservatoire a immédiatement été prise par arrêté afin de limiter tout nouveau contact avec d’autres personnes".

La ville de Saint-Pierre avait ajouté dans un communiqué "qu’elle applique avec la plus grande rigueur le principe de protection des publics et de prévention des risques". La commune assure qu'elle "acceptera de coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre de l’enquête en cours".

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