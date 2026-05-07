Contrats PEC : face à la colère des élus locaux, le préfet jure que l'État maintient son engagement pour les collectivités

Dans un contexte de forte diminution des quotas de contrats PEC attribués aux collectivités locales, la préfecture assure que l'État maintient, ailleurs, son engagement pour les collectivités en 2026. Alors que les maires de l'île ont appelé les réunionnais à la mobilisation le 20 mai prochain, la préfecture partage les dotations dont vont bénéficier les 24 communes de l'île et affirme que l'État ne se désengage pas : " L'État consacre 259,86 euros par habitant aux communes de l'île, contre 174,76 euros au niveau national" une dotation en augmentation de + 5,1 %. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/imazpress.com)

Ces chiffres sont la preuve, selon le préfet, de "la prise en compte des charges spécifiques à notre territoire et de la dynamique de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer."

Pas sûre que les maires de l’île apprécient la manœuvre. Dans un communiqué, la préfecture détaille les financements accordés aux communes.

Les services de la préfecture partagent, ligne par ligne, les budgets alloués par le gouvernement aux 24 villes. Un budget en augmentation de 5,1 % et supérieur aux dotations nationales par habitant.

Un communiqué qui risque de mal passer, tant il donne un petit côté : "Les Réunionnais pleurent la bouche pleine."

Ce communiqué veut donc nous apprendre, que l’État donne plus d’argent aux villes de La Réunion qu’à celles de l’Hexagone, et qu'il faudrait, peut-être, en être reconnaissants. Un budget supérieur sur notre île, semble être la moindre des choses vu les retards structurels importants accumulés au fil des ans par l’État en matière de développement de la Réunion.

Faire face à ces inégalités, c'est le moins que les Réunionnais puissent attendre de l’État.

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- Communiqué de la préfecture -

La DGF (dotation globale de fonctionnement) reflète les dynamiques démographiques des collectivités locales et permet de tenir compte de la diversité des territoires. Le montant perçu chaque année par les communes, les intercommunalités et le département est fondé sur des critères de population, de richesse, de ressources et de charges.

Les perspectives de répartition de la DGF pour l'année 2026 confirment la stabilité des ressources allouées par l'État, tout en renforçant les mécanismes de solidarité en faveur des territoires les plus fragiles.

Après avoir augmenté la DGF de 790 M€ entre 2023 et 2025 pour soutenir les collectivités face au contexte économique, le Gouvernement stabilise le montant national de la DGF à 27,4 milliards d’euros.

Bien que l'enveloppe globale soit stable, la DGF individuelle de chaque collectivité évolue pour coller à sa réalité démographique et sociale.

L'année 2026 est marquée par une nouvelle progression de l'effort de péréquation. En moyenne, l'État consacre 259,86 € par habitant aux communes de l'île, contre 174,76 € au niveau national. Cet écart témoigne de la prise en compte des charges spécifiques à notre territoire et de la dynamique de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), qui progresse de + 5,1 % cette année.

Les montants individuels définitifs de 2026 pour chaque collectivité réunionnaise sont les suivants :

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