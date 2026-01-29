Mobilisation devant la préfecture : les travailleurs sociaux de la Sécu et de la Caf de La Réunion sont en colère

Ce jeudi 29 janvier 2026 à Saint-Denis, à l'appel de l’UD-FO, une quarantaine de travailleurs de la Caf et de la Cgss se sont rassemblés devant la préfecture. Ils réclament "le versement de primes liées à leur secteur d'activité, déjà versées à toutes les associations du secteur social et médico-social non lucratif" note le syndicat. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Un cahier de revendications a été transmis au cabinet de la préfecture (Photo : meb/www.imazpress.com)

Pancartes en main et drapeaux de l’UD-FO déployés, les travailleurs réclament également la valorisation de leurs compétences et de leur engagement auprès des personnes et familles les plus précaires.

"Le combat et les revendications des travailleurs sociaux sont légitimes alors même qu’ils sont en première ligne face à la précarité, aux ruptures de droits, aux violences du quotidien et à l’accompagnement des assurés les plus fragiles" détaille l’UD-FO.

Le syndicat ne comprend pas pourquoi les agents de la Caf et de la Cgss sont exclus du bénéfice de la prime attribuée par l'État aux travailleurs sociaux du secteur privé.

"Nous revendiquons aujourd’hui l’attribution de cette prime aux travailleurs des organismes sociaux. Nous revendiquons la reconnaissance de leur diplôme et leur mise en corrélation avec leur niveau de qualification. Nous sommes là pour dire qu'à travail égal, nous souhaitons un salaire égal pour nos assistants et assistantes sociaux ", lance Ludovic Tibère, secrétaire départemental FO des organismes sociaux. Regardez.

- Débrayage sur les lieux de travail -

"En tant que travailleurs sociaux, nous avons le même diplôme, les mêmes missions mais pas la même reconnaissance" déplore Mercedes Hoareau, assistante sociale à la Caf de La Réunion.

"Nous sommes les seuls à ne pas percevoir cette prime, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux de seconde zone" s’exclame Christine Hoareau, assistante sociale à la Caf. Regardez.

Des travailleurs sociaux n’ayant pas pu participer au rassemblement devant la préfecture, se sont associés aux manifestants par un débrayage depuis leur lieu de travail. Pendant 55 minutes non rémunérées, ils ont mis en pause leur activité en soutien à la manifestation.

- Un impact direct sur la qualité de service et sur la prise en charge de la population -

"Nous faisons déjà plus avec peu de moyens, donc nous attendons au moins cette reconnaissance. Les publics précaires augmentent" s'exclame Mercedes Hoareau. Elle pointe "de nombreuses anomalies" au sein de son secteur d’activité : "pas de remplacement pour les départs à la retraite, alourdissement des tâches effectuées par les employés" énumère-t-elle. "Ces problématiques atteignent directement l’accès au soin, à une bonne prise en charge des individus" commente la travailleuse sociale.

Une dégradation des conditions de travail et un manque d’effectif sont des problématiques déplorées par Delphine Hoareau, secrétaire départementale FO Réunion : Elle attend que "l’État tienne ses engagements". Regardez.

Une délégation a été reçue en précfeture. L'ensemble des revendications seront transmises au ministère de la Santé.

meb/www.imazpress.com / [email protected]