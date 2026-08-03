Saint-Benoit : un Ehpad critiqué par la Chambre régionale des comptes pour sa gestion et ses locaux dégradés

La Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion vient d'épingler dans un rapport rendu public le 3 août 2026 la gestion de l'Ehpad privé Le Moutardier. Cet établissement situé à Saint-Benoît accueille 66 résidents âgés et dépendants. (Photo d'illustration/www.imazpress.com)

La CRC constate toutefois des insuffisances majeures en matière de gouvernance, de transparence financière et de fiabilité des comptes. Elle pointe notamment "l'absence persistante de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM)", ainsi que "des difficultés à présenter une comptabilité conforme aux règles applicables aux établissements médico-sociaux". Enfin, elle relève que "des flux financiers insuffisamment retracés entre la société gestionnaire et les autres sociétés du groupe."

Autre élément à même d'apporter de la confusion, le fait que les rôles de gérant et de directeur soient amalgamés pour l'Ehpad Le Moutardier. La CRC rappelle qu'un "gérant majoritaire" ne peut être salarié de son entreprise.

Au vu de ces éléments, la Chambre préconise cinq recommandations à la structure pour optimiser sa gestion. En premier lieu, il s'agit de mettre fin au contrat de travail du gérant.

- "Fiabiliser les comptes" -

Vient ensuite l'obligation de présenter des comptes conformes au "plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux". Troisième observation de la Chambre, l'incitation appuyée à faire appel à un commissaire aux comptes pour le contrôle de la structure.

La CRC appelle ensuite à "fiabiliser les comptes". Et, surtout, à "réaliser les travaux nécessaires de remise à niveau des installations " dans l'Ehpad bénédictin. La qualité des locaux serait vue comme perfectible, voire insuffisante, par rapport aux standards constatés dans les autres Ehpad.

Lors de son évaluation, la CRC a noté par exemple des dégradations notables dans l'état des bâtiments du Moutardier. Elle indique la présence d'importantes infiltrations dans les parties communes et dans les chambres "parfois au-dessus du lit du résident". Des dégâts apparus à la suite du cyclone Garance, en février 2025, et qui n'auraient toujours pas été réparés.

- Des locaux dégradés -

Ces infiltrations pourraient être à terme à l'origine de problèmes de santé pour les résidents.

Par ailleurs, l'ameublement des chambres est décrit comme "spartiate", "vieillot" et "largement amorti". La Chambre recommande d'acquérir de nouveaux meubles pour le bien-être des personnes âgées.

Si la Haute Autorité de santé (HAS) estime que "le niveau global de qualité de l'établissement comme satisfaisant" et insiste sur "l'implication du personnel auprès des résidents", la CRC, pour sa part, appuie sur les marges de progression possibles. D'autant plus que cet Ehpad accueille des personnes dépendantes, souffrant de pathologies psychiatriques et bénéficiaires de l'aide sociale.

- Un vieillissement accéléré à La Réunion -

Un public vulnérable, à l'image de celui qui occupe les Ehpad de l'île, qu'il faut accompagner avec un soin tout particulier et des moyens financiers et humains appropriés et suffisants. Pour rappel, la problématique du vieillissement commence à se faire sentir de manière aiguë à La Réunion. Selon les chiffres de l'ARS, 23 % de la population de l'île a plus de 60 ans en 2025.

L'agence de santé estime même qu'à "l’horizon 2045-2050, La Réunion connaît une accélération de son vieillissement : un quart de la population aura 60 ans ou plus." De quoi inciter les décideurs locaux à anticiper les besoins dans ce domaine.

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