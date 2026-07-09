"Trail Autrement", entre sport et éco-responsabilité

Le "Trail Autrement" allie performance, découverte et engagement environnemental. Cet événement qui aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à Saint-Paul, propose une offre diversifiée pensée pour tous les profils : traileurs confirmés, duos de coureurs et randonneurs familiaux. La clôture des inscriptions se fait le 31 juillet. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Saint-Paul, La Réunion – Départ et arrivée : Stade Willy Aubras

• Épreuves Trail Solo (38 km) et • Trail Duo (38 km en relais) ➔ départ à 7h00

• Rando'trement (10 km) ➔ départ à 8h00

- Trois épreuves pour tous les niveaux -

Trail Solo — 38 km / 1 800 m D+

L'épreuve reine du Trail Autrement offre un parcours technique et varié au cœur de l'île. Après un départ en milieu urbain, les coureurs pénètrent dans la forêt de Sans-Souci pour entamer une longue montée jusqu'aux hauteurs de Saint-Paul. Le tracé traverse des milieux naturels préservés, des zones de plantations d'espèces patrimoniales et offre des vues spectaculaires sur la côte ouest de l’île.

L'itinéraire alterne pistes forestières, routes et chemins d'exploitation, avant une descente vers le Bassin Vital, puis un retour à l'arche d'arrivée. Distance : 38 km — Dénivelé : 1 800 m D+/D-.

Trail Duo — 38 km en relais (18 km + 20 km)

Format innovant et accessible, l'épreuve Duo permet de courir à deux en se partageant le parcours au niveau du ravitaillement de la RF des Cryptomérias :

– Relais 1 (grimpeurs) : 18 km — 1 570 m D+

– Relais 2 (descendeurs) : 20 km — 230 m D+ / 1 800 m D-

La prise de relais s'effectue par passage de dossard. Une navette obligatoire (départ à 7h depuis le stade) assure la liaison entre les deux relayeurs, limitant à la fois les embouteillages et l'empreinte carbone de l'événement. Une salle d'attente est prévue pour le confort des participants.

Ce format a été conçu pour rendre le trail accessible aux débutants et à ceux qui souhaitent partager l'expérience avec un proche, sans s'engager sur une distance complète.

Rando'trement — 10 km / 250 m D+

Parcours de randonnée tout public, la Rando'trement est une invitation à découvrir deux joyaux naturels de l'Ouest réunionnais :

– La Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul

– Le Bassin Vital

Accessible à tous, ce parcours et légèrement technique débouche sur l'arrivée commune de l'événement, où l'ensemble des participants se retrouve pour partager un repas convivial.

- Un village partenaire festif et engagé -

Le Trail Autrement, c'est aussi un après-midi de rencontres et d'échanges. Le village partenaire accueille coureurs, familles et spectateurs autour d'espaces thématiques :

Restauration & convivialité

– Kaz Salad : restauration locale (Pour les coureurs et bénévoles)

– Bar à jus : boissons fraîches et naturelles (A la vente)

Partenaires & animations

– Run Games – Jeux de société pour petits et grands

– Le Jardin des Kiosques – Découverte de l'apiculture et dégustation de miels locaux

– Le Jardin O'Paulo – Produits lontan cultivés sans pesticides, avec passion

– MAIF – Sensibilisation via le vélo à smoothie

– Ekko & Once Again – Collecte de lunettes pour reconditionnement et réutilisation

– USEP – Activités sportives innovantes pour les familles

– Territoire de l'Ouest – Initiation au compostage et au tri des déchets

– Running Conseil – Équipement trail de qualité



– Tarif accessible à tous de l’ordre de 1€/km mais tarif préférentiel pour les femmes afin d’encourager la participation féminine (soit 38 et 42€)

- Remboursement de l’inscription sur présentation d’une attestation de bénévolat : un geste fort pour valoriser l’engagement associatif dans la limite des 15 premières demandes

- Une course 0 plastique -

Le Trail Autrement s’engage à bannir le plastique à usage unique sur l’ensemble de l’événement : pas de gobelets plastiques, pas d’emballages superflus. Une démarche cohérente avec ses valeurs éco-responsables, qui implique coureurs, partenaires et bénévoles.

– Pas de podium, pas de classement valorisé : tous les participants sont logés à la même enseigne

– Même cadeau finisher pour toutes et tous, sans distinction de performance

– Pas de médaille, pas de t-shirt imposé : une approche anti-gaspillage assumée

– T-shirt collector disponible sur demande uniquement, pour celles et ceux qui le souhaitent



Pour récompenser les coureurs qui limitent leur impact carbone dès le trajet vers la course, le Trail Autrement offre un bonus de temps à ceux qui arrivent :

– En vélo

– En covoiturage (via la plateforme covievent.org dédiée à l’événement)

Une initiative originale qui transforme la mobilité durable en avantage sportif.



Au sommet du parcours, une épreuve sportive surprise attend les participants qui souhaitent relever un défi supplémentaire. Totalement facultative, elle permet de remporter un bonus de temps supplémentaire.

Chronométrage et inscriptions : Topchrono974

Toutes les informations sont à retrouver ici.

www.imazpress.com/[email protected]