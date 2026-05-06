David Moucouveia et Larry Tevanee, deux boxeurs réunionnais convoqués en Équipe de France

Le Comité régional de boxe de La Réunion (CRBR) annonce la convocation de deux jeunes réunionnais en Équipe de France afin de participer aux Ceintures organisées à Argenteuil du 28 au 30 mai 2026. David Moucouveia est convoqué pour la catégorie -60 kg, tandis que Larry Tevanee est convoqué pour la catégorie -52 kg

Les deux athlètes s’envoleront pour l'Hexagone le 13 mai 2026 afin de rejoindre le rassemblement de l’Équipe de France et préparer cette échéance nationale dans les meilleures conditions.

"Cette sélection représente une immense fierté pour la Boxe réunionnaise et récompense le travail, la discipline ainsi que les performances réalisées tout au long de la saison", salue le CRBR, qui "tient à féliciter les boxeurs, leurs entraîneurs, leurs clubs ainsi que l’ensemble des personnes qui contribuent au développement de la boxe à La Réunion".

"Cette convocation confirme une nouvelle fois le potentiel et le haut niveau des sportifs réunionnais sur la scène nationale", se félicite-t-il.





