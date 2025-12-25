Dodo Trail 2026 : cap sur Maurice pour les traileurs réunionnais, inscriptions ouvertes

Les 4 et 11 juillet 2026, près de 3.000 coureurs de La Réunion sont attendus à Maurice pour relever l’un des défis trail les plus emblématiques de la région. Pour les traileurs, l’appel de l’océan Indien est lancé. Les inscriptions au Dodo Trail 2026 sont ouvertes.

Organisé par IBL Ltd, le Dodo Trail réunira de nouveau, les 4 et 11 juillet 2026, une large communauté de traileurs de l’océan Indien prêts à se mesurer aux parcours authentiques et exigeants du sud-ouest mauricien.

- Quatre course sur le Dodo Trail de Maurice -

La compétition débutera le samedi 4 juillet avec Le Morne Dash, un contre-la-montre inspiré du Kilomètre Vertical. Sur un tracé de 3,3 kilomètres pour 500 mètres de dénivelé positif, les coureurs se mesureront aux pentes abruptes du Morne Brabant, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Devenu l’un des moments forts de l’événement, ce format explosif met en valeur l’intensité de l’effort et la beauté du site, offrant une entrée en matière spectaculaire.

Les autres épreuves se tiendront le samedi 11 juillet et réuniront les parcours qui ont fait la réputation du Dodo Trail. L’Xtreme 50 km, avec 3.500 mètres de dénivelé, constitue un véritable défi pour les traileurs les plus expérimentés. Le Squad 50 km, version relais de cette course, se court par équipes de quatre coureurs, avec des défis adaptés à chacun, mêlant endurance et esprit d’équipe.

Le Trooper 25 km, tracé technique cumulant 1.500 mètres de dénivelé, propose un enchaînement d’ascensions marquantes et de descentes soutenues, tandis que le Venture 10 km, plus court mais stimulant, se distingue par l’ascension de la Tourelle de Tamarin et ses panoramas exceptionnels.

Enfin, le Rookie 5 km, conçu pour les débutants et les jeunes coureurs, offre une immersion accessible au cœur de la savane mauricienne.

- Un rendez-vous international du trail -

Le Dodo Trail est aujourd’hui un rendez-vous incontournable sur les calendriers sportifs, à Maurice comme à l’international. Chaque année, l’évènement abre des trailers de toute la région de l’océan Indien, d’Afrique de l’Est et d’ailleurs, réunissant des participants de tous horizons pour relever ensemble le défi des parcours exigeants de l’événement. Plus qu’une simple course, le Dodo Trail contribue à tisser des liens entre les communautés, tout en soutenant l’ambition d’IBL de favoriser les échanges culturels, économiques et professionnels entre les îles de l’océan Indien et de valoriser pleinement le rôle de Maurice sur la scène régionale.

Rachel Odillard, Events Specialist chez le Groupe IBL et organisatrice de l’évènement, partage : "Profondément ancré dans des valeurs qui nous sont chères - la persévérance, le vivre-ensemble et la performance - le Dodo Trail est un moyen incroyable de rassembler des participants de tous horizons dans un profond respect de la nature. Pour IBL Together, cet événement va bien au-delà d’une simple course : en tant que groupe régional enraciné à Maurice, nous sommes fiers de valoriser la beauté unique de notre île sur les scènes régionale et internationale et de pouvoir attirer des trailers de pays différents. Le Dodo Trail reflète aussi le savoir-faire mauricien dans l’organisation d’événements de grande envergure."

Nicolas Quéland, directeur de course, souligne : "Le lancement des inscriptions est toujours un moment particulier. Il marque le début d’une aventure partagée avec près de 3.000 coureurs attendus cette année. Nous avons hâte d’accueillir tous les participants en juillet prochain."

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui sur ROAG.org, marquant le lancement officiel d’une 14ème édition que beaucoup attendent déjà avec impatience.

www.imazpress.com/[email protected]