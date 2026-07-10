Escalade : Emma Pasquier se classe 4ème de la Coupe d’Europe de difficulté Jeunes de Dornbirn

Première compétition internationale de la saison pour Emma Pasquier (Est’kalad Club), à Dornbirn en Autriche. Après avoir survolé les qualifications en terminant première des deux voies proposées, Emma était moins à l’aise en finale. Elle se classe tout de même à une très belle et encourageante 4ème place (Photo : Ligue d'escalade de La Réunion)

Quelques petites erreurs ne lui permettent pas de jouer avec les meilleures.

Elle se classe tout de même quelques semaines seulement après son retour de blessure.

De bon augure pour les Championnats du Monde d’Arco dans moins de deux semaines, où nous retrouverons également Iloé Cherif Michel (Austral Roc).

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