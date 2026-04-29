Escalade : Iloé Cherif Michel décroche la médaille de bronze sur la Coupe d’Europe de bloc jeunes au Portugal

Licenciée chez Austral Roc, Iloé Cherif Michel lance en beauté la saison internationale 2026 en décrochant la médaille de bronze sur la Coupe d’Europe de bloc jeunes de Soure, au Portugal. Nous partageons le communiqué de la ligue de La Réunion de la Fédération française Montagne et d'Escalade (FFME). (Photo : FFME)

La compétition commence sur les chapeaux de roues pour la jeune athlète du Pôle Espoir, Iloé Cherif Michel, avec une première place exæquo lors des qualifications.

Lors d'une finale à suspense, elle rate de peu le top du bloc 1, très physique. Iloé revient ensuite dans la course dans le bloc 2 de coordination, qu'elle est seule à réussir parmi les 10 finalistes. Elle manquera d'un peu de temps pour trouver la solution dans le bloc 3. La réussite du bloc 4 dans un style électrique ne suffira pas à combler son retard sur la suissesse Amélie Kagi, 1ère, et sur sa compatriote Amie Lerondel, 2ème.

Avec quelques petits ajustements, la prochaine étape de Graz les 9 et 10 mai 2026 pourrait lui permettre de prétendre à une médaille d'une autre couleur.