Coupe du Monde d'Escalade : Oriane bertone et Manon Hily finalistes à Innsbruck

Les grimpeueuses réunionnaises ont une nouvelle fois brillé sur la scène internationale ce week-end à Innsbruck en Autriche. Oriane Bertone a décroché une quatrième finale de cette saison en Coupe du monde de bloc, tandis que Manon Hily a retrouvé le top 10 mondial en difficulté (Photo FFME974)

La semaine de compétition a d'abord débuté avec les épreuves de bloc. Cinquième des qualifications, la Réunionnaise Oriane Bertone (7a L'Ouest) a confirmé sa régularité au plus haut niveau en se qualifiant pour une nouvelle finale, sa quatrième de la saison.

Dans une finale particulièrement relevée, disputée sous une forte chaleur, les meilleures grimpeuses mondiales ont été mises en difficulté. Seule une poignée de blocs a été validée par les finalistes. "Avec un unique bloc « topé », Oriane se classera 5e d’une finale considérée comme l’une des des plus dures de tous les temps", précise la ligue réunionnaise d'escalade dans son communiqué. La victoire est revenue à l'Américaine Annie Sanders, devant la Britannique Erin McNeice et l'Australienne Oceania Mackenzie.

- Retour réussi pour Manon Hily -

Engagée sur les épreuves de difficulté, Manon Hily (7a L'Ouest) effectuait son retour sur le circuit international. Après avoir pris la 11e place des qualifications, la championne de France a créé la surprise en réalisant la sixième performance des demi-finales, décrochant ainsi sa place en finale aux côtés des meilleures grimpeuses mondiales.

"Malheureusement un petit moment d’hésitation et une chute prématurée en bas de voie de finale repousse la championne de France au 8e rang", regrette la ligue. Une performance toutefois encourageante avant la dernière étape de sa carrière internationale prévue à Chamonix. La compétition a été remportée par la Slovène Janja Garnbret, qui signe au passage sa 50e victoire en Coupe du monde.

Chez les hommes, Max Bertone (Austral Roc) n'est pas parvenu à franchir le cap des qualifications en difficulté. Le Réunionnais termine à la 30e place et voit son parcours s'arrêter dès le premier tour.

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