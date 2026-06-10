Escalade : Max Bertone finaliste et 6ème de la Coupe du Monde de bloc de Prague

Max Bertone (Austral Roc) a retrouvé les avant-postes lors de la Coupe du monde de bloc de Prague. Le jeune Réunionnais termine à la la sixième place. Il a impressionné dès les qualifications, en prenant la deuxième place de son groupe, grâce à trois blocs réussis à vue. Troisième des demies, il a ensuite validé son billet pour la finale, sa première au niveau mondial dans cette discipline. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Lige d'escalade de La Réunion)

Finalement aligné en difficulté également, Max réalise une belle prestation en qualifications et pointe à la 18e place du classement provisoire. Dans une demie exigeante, il ne réussi pas à s’exprimer pleinement, mais progresse d’un rang et se classe 17e de cette étape remportée par Putra Tri Ramadani, une première pour un Indonésien dans cette discipline.

Max confirme sa polyvalence, et sa capacité à performer dans les deux disciplines sur un même week-end de compétition, de bon augure pour la suite de la saison.

Quelques jours après son podium à Madrid, Oriane Bertone était également au départ à Prague. Le circuit de qualification ne laissait aucun droit à l’erreur : avec 4 blocs et 1 zone validés sur 5 proposés, elle décroche la dernière place qualificative.

Les demi-finales étaient tout aussi exigeantes, où chaque essai comptait. Avec 84.3pts, elle manque la qualification pour 0.2pts, soit 2 essais. Oriane termine 11e de l’étape hongroise de la Coupe du Monde de bloc.

Rendez-vous du 17 au 21 juin à Innsbruck pour une nouvelle étape de Coupe du Monde de bloc et de difficulté !