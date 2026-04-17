ESI’RAID : une compétition sportive pour les étudiants de l'école d’ingénieurs de l’Université de La Réunion

L’ESIRAID s'est tenu les 11 et 12 avril 2026, et a rassemblé cette année 162 participants répartis en 54 équipes de 3, composées d’étudiants, d’enseignants et de collaborateurs d’entreprises locales. Une 3ème édition entre défi sportif et rencontres professionnelles pour les étudiants de l'école d’ingénieurs de l’Université de La Réunion. (Photo : D.R)

Cette 3 ème édition a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses, offrant aux participants une expérience intense, mêlant dépassement de soi et esprit d’équipe. Au-delà de la performance sportive, l’ESI’RAID confirme son rôle de pont entre le monde académique et le tissu économique local. Étudiants, enseignants et collaborateurs d’entreprises ont partagé bien plus qu’une compétition : un moment d’échange privilégié, propice aux rencontres et à la création de liens durables.

Pour représenter l’ESIROI, était engagée :

L’équipe étudiante "Calice" composée de Bastien De Malvin De Montazet, Thibault Gestin et Félix La Bossiere

L’équipe enseignante "Raid hot chilli peppers", composée de Khalid Addi, Didier Lucas et François Garde

L’équipe "Resiliens" avec Simon Chauvat, enseignant à l’ESIROI.

- Stratégie, gestion de l’effort et cohésion -

"Le tracé de cette 3ème édition a proposé un parcours exigeant et immersif, mettant en valeur la diversité des paysages du Sud et de l’Ouest de l’île" indiquent les organisateurs.

Le samedi 11 avril, les équipes se sont élancées dès 7h depuis Saint-Leu, à proximité des terrains de beach-volley, pour une première journée mêlant effort et orientation Le 17 avril 2026 jusqu’à une arrivée prévue à 12h au camping de l’Étang-Salé.

Après une phase de récupération, les participants ont replongé dans l’aventure à partir de 19h avec une course d’orientation nocturne, au départ de ce même site.

Le dimanche 12 avril, dès 7h, la compétition a repris avec un enchaînement de cinq sections alternant trail, VTT et course d’orientation, au départ du site du Coin Tranquille au Tampon.

Les premières équipes ont franchi la ligne d’arrivée aux alentours de 12h à l’ESIROI, à Terre-Sainte, concluant un parcours où stratégie, gestion de l’effort et cohésion ont été déterminantes tout au long du week-end.

Devenu un rendez-vous incontournable du paysage sportif et universitaire réunionnais, les étudiants se sont affrontés dans différents domaines : course à pied, VTT, kayak et run and bike, le tout ponctué d’épreuves d’orientation. Les équipes ont dû faire preuve d’endurance, de stratégie et de cohésion pour optimiser leur parcours et gérer leur effort tout au long du week-end. Rendez-vous en 2027, pour la prochaine édition.

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