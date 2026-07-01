La grimpeuse réunionnaise Oriane Bertone rejoint l’équipe d’ambassadeurs Hardloop

Vice-championne du monde de bloc en 2023 et vainqueure de la Coupe du monde de bloc en 2025, Oriane Bertone rejoint l’équipe d’ambassadeurs Hardloop. "À seulement 21 ans, Oriane Bertone incarne une nouvelle génération d’athlètes pour qui la performance, la créativité et le plaisir du mouvement ne font qu’un", souligne la marque, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Stefan Voitl)

Originaire de La Réunion, Oriane Bertone a grandi au milieu des blocs volcaniques qui ont façonné son rapport à l’escalade. Très tôt, elle développe une approche instinctive du mouvement et une lecture du rocher d’une rare finesse. Son talent éclate au grand jour à seulement 12 ans lorsqu’elle devient la plus jeune grimpeuse au monde à réussir un bloc coté 8B+, une performance qui marque l’histoire de la discipline. Depuis, sa progression n’a cessé de l’amener vers les sommets de l’escalade internationale.

Championne du monde jeune, multiple championne de France, médaillée en Coupe du monde dès l’âge de 16 ans, vice-championne du monde en 2023 et numéro une mondiale au classement général en 2025, Oriane s’est imposée parmi les meilleures grimpeuses de la planète. Finaliste lors des Jeux olympiques de Paris, elle poursuit désormais son ascension avec les Jeux de Los Angeles 2028 en ligne de mire. Au-delà de ses résultats, Oriane demeure profondément attachée à la pratique en extérieur, où elle retrouve la liberté et la créativité qui nourrissent sa passion depuis ses débuts.

"L’escalade m’a toujours permis de m’exprimer librement. Que ce soit en compétition ou en extérieur, j’aime cette recherche permanente d’équilibre entre engagement, technique et plaisir. Rejoindre Hardloop, c’est rejoindre une équipe qui partage cette même passion pour l’aventure et le respect des espaces naturels dans lesquels nous évoluons." - Oriane Bertone, grimpeuse professionnelle

- L’excellence sportive au service de l’aventure -

Avec l’arrivée d’Oriane Bertone, Hardloop renforce son engagement dans l’univers de l’escalade, discipline historique de la marque. Cette aventure commune a commencé lors de la dernière édition de l’Annecy Outdoor Week, le défilé outdoor organisé par Hardloop, auquel Oriane a participé en mars dernier.

À travers son parcours, Oriane incarne des valeurs qui résonnent particulièrement avec la vision portée par Hardloop : l’audace, l’authenticité, le dépassement de soi et la connexion à la nature.

Son regard tourné vers les plus hauts sommets de la compétition internationale n’efface jamais son attachement à la pratique en extérieur, là où l’aventure prend tout son sens.

"L’escalade est un sport à part dans l’univers outdoor : elle mêle engagement, lecture, créativité et précision. Oriane incarne parfaitement cette richesse. Son parcours exceptionnel et sa manière d’aborder chaque mouvement avec intelligence et spontanéité font d’elle une ambassadrice inspirante pour toute la communauté des grimpeurs." - Julien Jérémie, Co-fondateur de Hardloop

