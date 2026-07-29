Le Bras-Panon Fighting Championship lance le premier gala de G-FIGHT dans l'Est

Ce samedi 1er août 2026, Antony Ferrere, fondateur de la Team Ferrere, et Bryan Valin, fondateur de la Team Bryan Valin, lanceront la première édition du Bras-Panon Fighting Championship (BPFC) au Champ de Foire de Bras-Panon. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À travers cet événement, Antony Ferrere et Bryan Valin, tous deux originaires de l’Est de La Réunion, souhaitent "proposer une nouvelle scène de combat libre a la population réunionnaise en organisant, pour la première fois, un gala de cette discipline dans cette partie de l’île".



"Depuis plusieurs années, les principaux événements d arts martiaux mixtes se déroulent principalement dans le Nord et l’Ouest de l’île", expliquent les organisateurs, qui ont souhaité créer un rendez-vous dans l’Est afin "de permettre aux nombreux clubs et combattants de ce secteur d’évoluer devant leur public, tout en favorisant les échanges sportifs avec des athlètes venus d’autres régions de La Réunion et de l’international



Cette première édition réunira 13 combats, dont 11 combats amateurs et 2 combats professionnels. "La soirée mettra en lumière des combattants issus de plusieurs clubs réunionnais, avec une forte représentation des clubs de l’Est, ainsi que des délégations venues d’Afrique du Sud et de clubs de l’Hexagone", souligne le club.



Le combat principal opposera Logan Andoche (Team Andoche) à Anthony Grondin (Team Vortex). Le co-main event verra s’affronter Expedito Valin (Team Expedito) et le Sud-Africain Tshepo Majuba (Team Bonecracker), dans une confrontation professionnelle.



Le BPFC aura également l’honneur d’accueillir BAKI, figure reconnue du MMA francophone, qui sera le parrain de cette première édition et sera présent tout au long de l’événement.



Informations pratiques :



- Samedi 1er août 2026

- Champ de Foire de Bras-Panon

- Ouverture des portes à 18 h

- Programme : 13 combats (11 amateurs – 2 professionnels)

- Billetterie : disponible ici