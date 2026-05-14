Le Port : la ligue de natation organise le premier meeting régional pour les 13 ans et moins

La Ligue de Natation de La Réunion organise, le dimanche 17 mai 2026 à la piscine du Port, le premier meeting régional U13 “Michel Fouasseau”, une compétition dédiée aux nageuses et nageurs de 13 ans et moins (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L’objectif de ce nouveau rendez-vous est "de proposer aux jeunes nageurs une compétition en bassin de 50 mètres, avec chronométrage électronique, afin de les placer dans des conditions proches de celles des championnats régionaux", explique la ligue de natation de La Réunion.

"Ce format leur permettra de vivre une expérience "comme les grands", de prendre des repères, de gagner en confiance et de poursuivre leur progression", précise-t-elle.

La compétition se déroulera en deux temps : séries le matin à partir de 8h30 et finales l’après-midi à partir de 14h30.

"Ce meeting rend hommage à Michel Fouasseau, figure majeure de la natation réunionnaise. Muté à La Réunion en 1966, il a créé la Ligue de Natation de la Réunion et contribué au développement structurant de la discipline sur le territoire, notamment par la construction d’équipements majeurs, l’organisation de rencontres internationales et l’accompagnement des premiers nageurs réunionnais vers les Championnats de France", détaille la ligue.

À travers cette compétition, la Ligue souhaite "valoriser la jeune génération tout en saluant l’héritage d’un acteur essentiel de l’histoire de la natation à La Réunion".

L'entrée à la compétition est libre.