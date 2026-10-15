Surf : Olivier Marimoutou vise la première place des championnats de France

Après les championnats du monde au Brésil, c'est à Hossegor, en France, qu'Olivier Marimoutou, surfeur péi pose ses planches pour participer aux championnats de France 2026 en kneeboard et en dropknee. La compétition aura lieu du samedi 17 octobre au dimanche 25 octobre 2026. À quelques jours de la compétition, c'est avec l'esprit serein et des objectifs en tête que le sportif a posé ses valises dans les Landes (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Il ne sera pas le seul représentant local à participer aux championnats de France à Hossegor. Il y aura également Jorgann Couzinet (Saint-Leu Surf Club Elio Canestri), Hina Conradi (Leu Tropical Surf Team), Oscar Serre (Radical Surf Club), Ophélie Ah Kouen (Leu Tropical Surf Team) ou encore Nalé Druelle (Leu Tropical Surf Team)

- La première place dans le viseur d'Olivier Marimoutou -

Peu importe le temps qu'il fera – et qui s'annonce frais – "je me sens bien", dit-il.

"Le Brésil m'a permis de me situer", raconte-t-il, après avoir terminé 4ème lors des championnats du Monde.

Olivier Marimoutou ajoute : "cela m'a remotivé et me conforte dans l'envie de vouloir ce titre de champion de France".

De la motivation, il devra en avoir. Pour la 62ème édition des Championnats de France de Surf by Banque Populaire, près de 570 compétiteurs vont s'affronter et des dizaines de titres sont à décerner. 2. Hossegor, Seignosse et Capbreton comme terrain de jeu

- Les financements, l'épine dans le pied des sportifs péi -

Rentrée de Rio, Olivier Marimoutou a dû se creuser de nouveau la tête pour trouver des financements pour partir, en plus des sponsors dont il bénéficie.

"Je suis parti plus léger, sans mes propres planches car cela faisait plus cher (entre 80 et 100 euros le bagage hors format)", explique-t-il. Pour les remplacer, le sportif a fait escale au Maroc, chez un de ses sponsors, pour récupérer des planches façonnées à sa façon de surfer.

Seul lot de consolation – même si au dépens des jeunes espoirs de La Réunion – "comme ils ne partent pas faute de spots d'entraînement disponibles dans l'île, le budget qui leur était réservé par la Ligue de surf de La Réunion, on va pouvoir en profiter".

Ayant réussi à partir, son objectif désormais, faire mieux que l'année passée. En 2025, Olivier Marimoutou avait terminé vice-champion de France dans sa catégorie en kneeboard et demi-finaliste en dropknee.

Désormais, c'est sur la plus haute marche du podium qu'il se voit. Un objectif à atteindre avant les X Games aux États-Unis en mars 2027.

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