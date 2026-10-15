Assassinat de Shana : 30 ans de prison requis contre le jeune majeur

Ce jeudi 15 octobre 2026, au 4ème jour de procès en appel à l'encontre du jeune majeur accusé de la mort de la jeune Shana, le parquet a requis 30 ans de prison requis à son encontre. En première instance, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le 11 novembre 2025, le corps de la jeune adolescent avait été retrouvé dans l'usine désaffecté de Pierrefonds (Saint-Pierre) (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En première instance, la Cour avait estimé que la gravité des faits et la personnalité de l’accusé justifiaient de pas appliquer l'excuse de minorité.

Le ministère public avait requis 30 ans de réclusion criminelle, des réquisitions intégralement suivies par les jurés.

La cour avait également prononcé un suivi socio-judiciaire de dix ans à sa sortie, assorti d’une interdiction de contact avec la jeune fille condamnée pour sa participation active au piège mortel et au crime.

Le 12 septembre 2025, la co-auteure, jugée par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre, était condamnée à la peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie de 10 années de suivi socio-judiciaire, décision désormais définitive. La peine maximale encourue pour une mineure.

Le 20 novembre 2025, il a décidé de faire appel de la décision de la Cour d'assises des mineurs de Saint-Denis.

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Le 16 septembre 2023, le corps sans vie de l'adolescente Shana avait été retrouvé dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds.

Le 17 septembre 2023, le père de Shana se présentait au commissariat de Saint-Denis afin de déclarer la disparition inquiétante de sa fille mineure.

À la suite du signalement effectué par le père, les enquêteurs du Service territorial de police judiciaire (STPJ) avaient réussi à accéder aux messageries de la victime.

À l'époque des faits, deux mineurs, une fille de 14 ans et un garçon de 16 ans, sont soupçonnés d’avoir assassiné la jeune fille.

Tous deux l'avait attiré dans un piège mortel via les réseaux sociaux.

Le garçon et la fille lui avaient en effet donné rendez-vous à un arrêt de bus. Les deux suspects l'avaient ensuite attirée dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds où ils l'avaient battue à mort avant de l’abandonner sur les lieux.

Lors des auditions, les deux mineurs mis en cause reconnaissaient avoir donné la mort à la victime.

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