Para-athlétisme : champion et recordman du monde de saut en longueur, le Réunionnais Mathieu Bon remet son titre en jeu

Ce dimanche 1er mars 2026, le jeune Réunionnais de Sainte-Marie, Mathieu Bon, 22 ans, neuroatypique, s'envolera vers l'Hexagone et plus précisément au Creps de Reims pour se préparer pour les championnats du monde de saut en longueur. Il est le champion du monde en titre et et recordman du monde de la spécialité. La compétition aura lieu du 4 au 9 mars à Orense en Espagne (Photos : DR)

"Je vais retrouver mon entraîneur et mes co-équipiers de l'équipe de France pour me perfectionner avant les championnats du monde en Espagne", confie le jeune sportif. Une opportunité pour ce jeune neuroatypique de peaufiner son saut en longueur et de "voyager", dit-il.

Mathieu Bon est champion du monde en titre en saut en longueur. Un titre qu'il a obtenu en 2025 à Brisbane en Australie, battant même le record du monde sur la discipline avec un saut de 6,07 mètres.

- Mathieu Bon perfectionne son saut en longueur à Saint-Denis -

C'est au Club Sport Handicap Nord, que Mathieu Bon s'entraine toute l'année. Avant de partir pour Reims, il a pu perfectionner ses sauts avec le sportif Yoland Armougom.

La spécificité pour lui, jeune porteur d'un trouble autistique, "c'est que le terrain est le même, mais les consignes sont plus précises et adaptées".

Entre ses entraînements, Mathieu Bon est étudiant à l'Université de La Réunion en ingénierie. Par la suite, "j'aimerais devenir ingénieur spécialisé dans le sport, notamment pour le textile et les matériaux".

- Les JO en ligne de mire -

Si on lui demande s'il vise les Jeux Olympiques de Los Angeles, Mathieu Bon préfère ne pas se mettre de pression et vivre avant tout sa compétition en Espagne. "Qui sait, peut-être viser ceux de 2036", dit-t-il. "Mais ce que je veux avant-tout, c'est pouvoir davantage participer à des compétitions internationales" termine-t-il.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]