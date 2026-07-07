Saint-Denis : plus de 160 karatékas réunis pour le passage départemental de grades de la KWF France Réunion

La Kyokushin World Federation (KWF) France Réunion, affiliée localement à la Ligue Réunionnaise WUKF, organisait ce dimanche 5 juillet 2026, son dernier passage départemental de grades de la saison au dojo régional de Champ Fleuri (Saint-Denis). Cet événement a réuni plus de 160 pratiquants issus des dojos affiliés à la KWF France Réunion (Photos : KWF)

Les examens ont été dirigés par Shihan Pereira, expert international de la KWF et représentant officiel de la KWF au Portugal et au Brésil. "Sa présence a constitué un véritable honneur pour les pratiquants réunionnais, qui ont pu évoluer sous le regard d'un expert reconnu sur la scène internationale", indique le KWF.

Tout au long de cette journée, les candidats "ont démontré leur engagement, leur discipline et leur détermination. Les résultats sont venus récompenser des mois de préparation et d'investissement", dit-il encore.

La KWF France Réunion félicite l'ensemble des nouveaux gradés, les nouveaux 1ers kyū, ainsi que Michel Albaret, promu 2ᵉ Dan, une distinction qui récompense son engagement et sa persévérance.

Pour le Sensei Sébastien Boulerand, cette journée représente bien plus qu'un examen : "Voir nos élèves progresser, atteindre leurs objectifs et contribuer au développement de notre école est une immense fierté. Le grade récompense le travail accompli, mais il marque surtout une nouvelle étape dans le parcours du karatéka. La route n'est jamais simple, le chemin n'est jamais parfait, mais avec de la détermination, de l'humilité et du travail, chacun peut atteindre les objectifs qu'il s'est fixés".

Ce passage de grades vient conclure une saison riche en réussite.

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