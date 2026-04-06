Rachel Bujadinovic en haut du podium de l'Open national de Boccia

Rachel Bujadinovic du club Saint-Paul Handisports a remporté une belle victoire à l'Open national de Boccia , qui s'est déroulé du 3 au 5 avril 2026 à Luisant, près de Chartres.

"Premier Open après les championnats de France fin janvier, Luisant est devenu un rendez-vous incontournable du début de saison de la boccia française. La pensionnaire de Saint Paul Handisports confirme sa deuxième place des France dans la catégorie paralympique BC4 en prenant l'ascendant sur ses adversaires en remportant tous ses matchs", se réjouit son équipe.

A la deuxième place au classemnt mixte en BC4, la catégorie destinée aux athlètes dont les capacités de coordination sont modérément limitées, depuis 3 ans, et 1ère féminine, la Saint-Pauloise porte les couleurs de La Réunion dans cette discipline paralympique avec sept sélections en équipe de France depuis 3 ans.



