Transport sanitaire : l'intersyndicale des taxis alerte sur une crise majeure qui menace la continuité des soins

L’intersyndicale des taxis de La Réunion, regroupant la Fédération réunionnaise des artisans taxis, le Syndicat des artisans taxis réunionnais et la Fédération des taxis indépendants, alerte sur une situation qu’elle qualifie de "crise grave et durable", aggravée par la hausse des prix du carburant. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans son communiqué, publié ce lundi 6 avril 2026, l'intersyndicale rappelle que cette activité est "essentielle au fonctionnement du système de santé sur notre territoire" et souligne que les difficultés actuelles trouvent leur origine dans une réforme tarifaire imposée au niveau national.

Selon les représentants du secteur, cette réforme a été mise en place "sans réelle prise en compte des spécificités locales", entraînant une désorganisation profonde de l’activité.



L’intersyndicale insiste sur les conséquences directes de cette réforme, qui a "profondément désorganisé l’activité sur les plans structurel, économique et social, fragilisant un maillon essentiel de la chaîne de soins". Une situation d’autant plus préoccupante que le contexte sanitaire de l’île reste particulièrement tendu.



Le communiqué met en avant une population "particulièrement vulnérable", rappelant qu’une part importante des Réunionnais souffre de maladies chroniques et dépend du transport sanitaire pour accéder aux soins. Dans ce contexte, les taxis jouent un rôle indispensable, constituant "dans de nombreuses situations, le seul moyen d’accès aux soins".



Chaque jour, plus de 1.000 chauffeurs assurent ces déplacements essentiels. Pourtant, la profession est aujourd’hui fragilisée par une baisse importante des revenus. L’intersyndicale évoque une diminution des recettes "estimée jusqu’à –35 %, compromettant directement la viabilité économique des entreprises".

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- La hausse des prix des carburants aggrave la crise -

À cette crise structurelle s’ajoute une pression supplémentaire liée au coût de l’énergie. L'intersyndicale dénonce une "hausse brutale et durable du prix des carburants", qui affecte directement les capacités d’exploitation des taxis. Cette situation crée, selon les professionnels, "un risque réel de défaillance pour de nombreuses entreprises".



Les conséquences pour les patients pourraient être lourdes. L’intersyndicale met en garde contre un "risque de réduction de l’offre de transport", une "dégradation de la qualité de prise en charge" ainsi que des "difficultés accrues pour les patients les plus fragiles". Elle alerte également sur le fait que "l’ensemble de la chaîne de soins pourrait être impactée" si aucune mesure n’est prise rapidement.



Face à cette situation, les organisations appellent les pouvoirs publics à réagir sans délai. Elles demandent "à prendre des mesures rapides, concrètes et adaptées au territoire", en impliquant l’État, l’Assurance Maladie, les collectivités locales et les acteurs du secteur énergétique.



Le communiqué rappelle anfin que "le transport sanitaire par taxi n’est pas une activité comme les autres", mais bien "un service public de proximité, indispensable à des milliers de Réunionnais confrontés à la maladie". Aujourd’hui, préviennent les signataires, "ce modèle est en danger".



L’intersyndicale des taxis de La Réunion lance un appel à "une prise de conscience immédiate" et à la mise en place de solutions à la hauteur des enjeux sanitaires et sociaux du territoire.

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