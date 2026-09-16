Rallye : la Fédération française du sport automobile recherche ses futurs talents à La Réunion

Après avoir donné le coup d’envoi de la saison 2026/2027 à Nîmes les 12 et 13 septembre dernier, les sélections Rallye Jeunes Fédération française du sport automobile (FFSA) Yacco poursuivent leur tournée et posent leurs valises à La Réunion les 19 et 20 septembre prochain. (Photos d'illustration Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Après le sud de la France, la deuxième date de détection permettra aux jeunes Réunionnais.es de tenter leur chance et de démontrer leur potentiel au volant, dans le cadre de la nouvelle campagne de détection des futurs talents du rallye français. "Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au jour de chaque sélection, sous réserve des disponibilités", précisent les organisateurs.

Depuis plus de 30 ans, Rallye Jeunes FFSA Yacco constitue l’un des dispositifs phares de la Fédération Française du Sport Automobile pour détecter et accompagner les jeunes espoirs du rallye français. Accessible aux jeunes de 17 à 23 ans, titulaires du permis de conduire, le programme permet à chacun, quel que soit son parcours ou son expérience, de tenter sa chance.

- Deuxième étape : rendez-vous à La Réunion -

"Chaque sélection représente une nouvelle opportunité pour les jeunes pilotes de se mesurer à d’autres candidats, de découvrir l’exigence du haut niveau et, surtout, de commencer à écrire leur propre histoire dans le sport automobile", explique la Fédération Française du Sport Auto.

À La Réunion, la dotation est adaptée : les deux lauréats, une fille et un garçon, remporteront chacun a minima un rallye au sein de la Ligue Réunion en 2027. Les six meilleurs candidats, soit trois filles et trois garçons, décrocheront également leur place pour la finale nationale de Dreux, sous réserve de réaliser un temps inférieur au temps de référence établi au prorata.

- À la recherche des champion.ne.s de demain -

Avec cette tournée, la FFSA poursuit sa mission de détection des talents et son engagement en faveur de l’accessibilité du sport automobile. Au fil des éditions, Rallye Jeunes FFSA Yacco a permis à de nombreux jeunes de révéler leur potentiel et d’accéder à de nouvelles opportunités dans le monde du rallye. "Une nouvelle aventure commence donc à La Réunion les 19 et 20 septembre prochains, avec un objectif : dénicher les champions et championnes de demain".

- Le programme -

Samedi 19 septembre



• 9h - 15h : sélection épreuve 1er degré• 15h - 18h : sélection épreuve 2ème degré

Dimanche 20 septembre

• 9h - 11h : 1er degré

• 11h - 13h : 2eme degré

• 14h - 18h : finale régional

Adresse : Circuit de la Jamaïque, 91 rue du Karting, Saint-Denis 97490