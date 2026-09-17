À la une de ce jeudi : budget familial, aides carburants, Cinor, rallye jeunes, gala de combats, et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 17 août 2026 : - Allocations, APL, retraites : quand le gouvernement veut faire des économies dans les poches des familles de La Réunion - Pour tenter de contenir la colère sociale, Lecornu prolonge les aides sur les carburants - La Cinor mise sur l'avenir et met l'accent sur la gestion de l'eau et l'évolution des transports en commun - Rallye : la Fédération française du sport automobile recherche ses futurs talents à La Réunion - Réunion 974 Knockout : 13 combats à Saint-Denis, Idriss Miranville de retour sur le ring - La pa Météo France i di, sé zot i di – un temps maussade (Photo www.imazpress.com)

Allocations familiales revues à la baisse pour certains foyers, APL réduites ou supprimées pour des étudiants, réforme de la majoration de retraite des familles nombreuses… Un rapport, commandé par le gouvernement, soumet plusieurs pistes pour réaliser jusqu'à 4,2 milliards d'euros d'économies sur les politiques familiales. À La Réunion, où 133.800 foyers perçoivent les allocations familiales et 6.675 étudiants bénéficient d'une aide personnelle au logement, ces propositions suscitent des inquiétudes.

Face aux inquiétudes grandissantes de l'opinion sur le pouvoir d'achat, Sébastien Lecornu a demandé mercredi à ses ministres de "prolonger" jusqu'au 31 décembre les aides ciblées sur les carburants.

Le Conseil communautaire de la Cinor du mercredi 16 septembre 2026 a mis deux thématiques à l'honneur : la gestion de l'eau et les transports en commun. Deux sujets d'importance et d'avenir pour les administrés de cette intercommunalité.

Après avoir donné le coup d’envoi de la saison 2026/2027 à Nîmes les 12 et 13 septembre dernier, les sélections Rallye Jeunes Fédération française du sport automobile (FFSA) Yacco poursuivent leur tournée et posent leurs valises à La Réunion les 19 et 20 septembre prochain.

L'association Team Al Fattah organise le samedi 26 septembre 2026 au Gymnase de Champ Fleuri à Sainte-Clotilde, un gala de combat réunissant 13 combats de K1 et de Muay Thaï. Deux temps forts marqueront cette soirée : les têtes d'affiche Brice Vallant et Chafion Nizari ainsi que le retour sur le ring d'Idriss Miranville après dix ans d'absence.

En ce jeudi 17 septembre 2026, Matante Rosina voit encore une journée maussade avec quelques averses dès le lever du jour. Les températures maximales restent toujours très fraîches. La mer est agitée dans l'ensemble.