À retenir ce soir : Domenjod, accident de la route, sécurité routière, mineurs déférés et lutte contre la drogue

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 16 septembre 2026 : - Prison de Domenjod : un détenu souffrant de problèmes psychiatriques agresse un membre du personnel pénitentiaire - Route du Littoral : deux femmes transportées au CHU en urgence relative après un accident - Sécurité routière : les gendarmes relèvent 121 infractions lors d'une opération dans le sud - Saint-Denis : deux mineurs placés sous contrôle judiciaire après les violences urbaines au Chaudron - Le plan régional de lutte contre les drogues veut impliquer toute la société réunionnaise

Une nouvelle agression a eu lieu ce mardi après-midi 15 septembre 2026 dans au centre pénitentiaire de Domenjod (Saint-Denis), informe le syndicat Force Ouvrière (FO). "Un détenu au profil psychiatrique (...) récemment sorti d’une hospitalisation d’office (...) a porté des coups" a un membre de personnel pénitentiaire, relate le syndicat

Deux femmes ont été transportées en urgence relative au CHU nord après un accident de la route impliquant deux véhicules ce mercredi 16 septembre 2026. En début de matinée, sur la route du Littoral, la circulation a été légèrement perturbée dans le secteur de la Grande Chaloupe dans le sens Possession-Saint-Denis. Les voitures ne gênent plus la circulation

Téléphone au volant, conduite sous stupéfiants, défaut d'assurance ou de permis… Les gendarmes ont relevé 121 infractions lors d'une opération de contrôle menée ce mardi 15 septembre 2026 dans le sud de La Réunion.

Interpellés dans le cadre des violences urbaines qui ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Saint-Denis ce dimanche soir, 13 septembre 2026, deux mineurs de plus de 16 ans ont été déférés au parquet de Saint-Denis ce mardi. Ils ont ensuite été présentés au juge des enfants, qui les a placés sous contrôle judiciaire, informe le parquet ce mercredi après-midi.

Ce mercredi 16 septembre 2026, la préfecture a livré un premier bilan de son grand plan régional de lutte contre les drogues. De nouvelles annonces, comme une campagne de sensibilisation menée par des influenceurs, a également été annoncée pour tenter d'enrayer ce phénomène