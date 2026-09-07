[Photos] Saint-Paul : 2h30 pour repousser ses limites lors du premier événement ATHX à La Réunion

Ce dimanche 6 septembre 2026, CrossFit La Buse de Saint-Paul organisait le tout premier événement ATHX à La Réunion. Un format hybride pensé pour tester l’athlète complet, entre force, endurance et metcon. Au total, 2h30 d’effort sur six zones (Photo : Territory Photographies)

Pour cette première édition, 48 équipes ont répondu présentes pour découvrir un format sportif accessible à tous, mêlant force, endurance et MetCon.

Peu importe le profil : CrossFiteur, runner, hybride athlete ou compétiteur… ATHX est conçu pour repousser les limites.

Athlètes confirmés comme pratiquants amateurs de toutes âges ont ainsi pu partager une même expérience, dans une ambiance sportive, conviviale et bienveillante.

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