"Vrai signal d'alarme", appel à "la mobilisation générale" : plusieurs candidats à la présidentielle de gauche et du centre ont exprimé leurs vives inquiétudes dimanche soir après la victoire historique de l'AfD dans le Land de Saxe-Anhalt, les responsables du Rassemblement national, qui a rompu ces dernières années avec le parti d'extrême droite allemand, ne réagissant pas dans l'immédiat.
"Catastrophique démonstration de l'aveuglement des politiques européennes centristes. Ce désastre est leur résultat. Dans ces conditions, le projet militaire allemand de créer la première armée conventionnelle d'Europe est inacceptable pour la France", a fustigé le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon sur X.
L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), formation antimigrants, russophile et pro-Trump, a revendiqué une large victoire dans ce Land d'ex-RDA, infligeant un camouflet au chancelier conservateur Friedrich Merz.
"Ce n'est plus un avertissement. C'est un ordre de mobilisation générale qu'il faut lancer. L'internationale réactionnaire et d'extrême droite avance à visage découvert", a déploré sur X le Premier secrétaire du PS Olivier Faure.
Autre candidat au sein de la gauche française, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a lui évoqué sur le même réseau un "terrible bilan pour l'UE et ses traités", appelant à les "changer".
"Partout en Europe, l'extrême droite gagne du terrain avec son programme de haine. Elle prospère sur la pauvreté, la désindustrialisation, l'escalade de la guerre", a-t-il dénoncé.
- "Heure de vérité" pour Zemmour -
Egalement candidat à la présidentielle, le chef de file du parti présidentiel Renaissance Gabriel Attal a qualifié ce résultat de "vrai signal d'alarme", appelant sur BFMTV à en "tirer les enseignements".
Il a notamment affirmé que "le barrage contre l'extrême droite" ne pouvait plus être "un projet politique suffisant pour que vous ayez une majorité d'électeurs qui viennent y adhérer". "On a besoin de porter une vision, des mesures concrètes", et de "réinventer le modèle" pour "reprendre la main dans un monde qui change", a-t-il ajouté.
Le dirigeant du parti d'extrême droite Reconquête, Eric Zemmour, a lui parlé "d'heure de vérité".
"On accusera les électeurs. Les vrais responsables sont ceux qui, un demi-siècle durant, ont traité comme un délit ce que les peuples éprouvaient comme une évidence: le désir de demeurer soi-même", a expliqué celui qui n'a pas encore confirmé sa candidature pour la présidentielle.
Les responsables du Rassemblement national, favori des sondages en France, n'ont à ce stade pas réagi à la victoire historique de leur ancien partenaire.
Interrogé samedi lors du forum de Cernobbio en Italie sur l'hypothèse de voir le RN renouer avec l'AfD en cas de percée du premier parti d'opposition en Allemagne, le président du parti Jordan Bardella avait affirmé que ce n'était "pas prévu".
"Un certain nombre de désaccords nous ont amenés à prendre nos distances avec l'AfD", a-t-il indiqué. "Je note néanmoins que la pression électorale exercée par l'AfD en Allemagne a contribué à faire bouger les lignes au sein du gouvernement de M. Merz, puisque l'Allemagne a rétabli il y a quelques mois des contrôles à ses frontières".
AFP
L'AfD et le BSW sont les seuls partis qui représentent les intérêts de la population.
Les membres de l'AfD ne sont pas antimigrants. Ils veulent simplement mettre à la porte les migrants illégaux et criminels. Viols collectifs, trafic de drogue...
Contrairement aux autres partis soutenus par les médias , ils ne veulent pas nous faire croire que la Russie veut la guerre. Ceux qui foutent le bordel, ce sont bien les USA.
Je pourrais en écrire plus mais je suis en vacances 😉
Et un parti qui tend le bras en criant H. H., tout va bien pour vous ! Si la Fédération de Russie était une amie de la France, elle ne nuirait comme elle le fait actuellement aux Français !
Le fascisme décomplexé sous couvert de nationalisme ! Ou les 2 vont de paire ! Pff !
Giorgia MÉLONI a été traitée de "fasciste" quand elle a été nommée chef du gouvernement italien. On voit le résultat. En ALLEMAGNE c'est plus dangereux mais il fallait s'y attendre vu la médiocrité des politiques. Quant à l'Europe n'en parlons même pas. C'est une coalition d'intérêts commerciaux disparates et souvent opposés,manipipulés par des lobbyistes et dirigés par des fonctionnaires incompétents et souvent corrompus.
Ces Allemands auront du mal à dire : "on les avait pas essayés".
À moins que leurs parents ou grands-parents ne leur aient jamais raconté ce qu'il était advenu de leur pays après leur rêve de lllème Reich avec le même genre d'idéologie et les mêmes tarés au pouvoir.
Les membres de l'AfD ne sont pas des Nazis comme les médias veulent nous le faire croire.
Et j'adore ces lecteurs qui répètent comme des perroquets et sans discernement tout ce qu'ils lisent, voient et entendent.
Des Nazis, il y en a partout dans le monde. Une minorité débile à qui on donne trop d'importance.
La seule façon de les punir est de les ignorer
Le rejet de l'immigration, comme le concept de Remigration (l'expulsion massive de personnes d'origine étrangère, y compris naturalisées) c'est de la xénophobie, comme les nazis.
Le mémorial de l'Holocauste à Berlin a été qualifié par un dirigeant de l'AfD de « monument de la honte », et la période nazie en la qualifiant de simple « fiente d'oiseau » (Vogelschiss).
L'aile la plus radicale du parti (notamment la faction Der Flügel, aujourd'hui officiellement dissoute mais influente) défend une conception ethnique et culturelle de la nation allemande.
bref voila, de l'extrême droite, des fachos.