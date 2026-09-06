À la une de ce lundi : voyages aériens, Septembre Bouge, crash à Miami, un motard alcoolisé, tourisme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 7 septembre 2026 : - À La Réunion le prix des billets d'avion augmente, la crise économique s'accentue mais les Réunionnais voyagent encore plus - Septembre Bouge : un mois pour bouger, se retrouver et prendre soin de sa santé - [Vidéos] Un avion-cargo d’Amazon sort de piste à Miami, cinq morts et cinq blessés - Il pilote sa motocyclette avec 3,30 grammes d'alcool par litres de sang et termine au tribunal - Les professionnelles du tourisme se rassemblent à Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Malgré la crise économique et l'augmentation du prix des billets, l'envie de voyager semble intacte à La Réunion. En juillet, les compagnies aériennes ont fait le plein de voyageurs. Un paradoxe alors que la population est frappée par la hausse du coût de la vie.

Jusqu'au 30 septembre 2026, La Réunion se mobilise pour faire de l’activité physique et sportive un réflexe de santé, au quotidien avec Septembre Bouge. Portée par l’État, cet évènement invite chacun à reprendre ou poursuivre une activité physique régulière, peu importe l’âge, le niveau de pratique ou le lieu de vie, afin de faire perdurer l’esprit des Jeux de Paris 2024.

Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées dimanche quand un avion-cargo d’Amazon est sorti en bout de piste à l’aéroport international de Miami, percutant plusieurs véhicules et prenant feu, ont indiqué les autorités locales.

Durant ce week-end du 5 et 6 septembre 2026, un motard a été contrôlé par les gendarmes avec un taux d'alcool de 3,30 grammes par litre de sang. Son permis a été immédiatement annulé. Le pilote du deux-roues cumulait les infractions. En plus de la conduite alcoolique, il conduisait sans assurance, le casque non attaché et faisait l'objet d'une recherche par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue et présenté au tribunal judiciaire. Sa motocyclette a été placée en fourrière.

Ce lundi 7 septembre 2026, la rencontre annuelle des professionnelles du tourisme est organisée au Domaine des Mille Cocos, à Saint-Pierre, à partir de 8h30. Cette nouvelle édition réunira plus de 200 professionnels et partenaires autour d’un temps d’information, d’échanges et de rencontres professionnelles. Cette journée est l’occasion pour les acteurs du tourisme de se retrouver et de tisser des synergies nouvelles au profit du développement touristique du territoire.

Après un dimanche ensoleillé, le temps de ce lundi 7 septembre 2026, reste particulièrement clément dans la matinée. Des nuages pointent cependant le bout de leur nez dans l'après-midi avec quelques averses représentant une faible menace.