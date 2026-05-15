Saint-Paul : l’équipe féminine de padel sacrée championne aux inter-régionaux 2026

Le sport saint-paulois continue de rayonner bien au-delà de notre territoire. À l’occasion des Inter-régionaux 2026 de padel, organisés à Poitiers, l’équipe féminine du HAT (Hermitage Académie Tennis) a porté les couleurs de Saint-Paul et de La Réunion en décrochant la première place de la compétition. Nous publions le communiqué de la commune de Saint-Paul (Photo : DR)

Une performance remarquable qui vient récompenser l’engagement, le talent et la détermination de ces sportives, désormais sacrées championnes inter-régionales dans leur catégorie.Cette belle victoire s’inscrit dans un excellent bilan pour les clubs réunionnais engagés dans cette édition 2026 :

- 1ère place pour l’équipe féminine du HAT, à Poitiers ;

- 3e place pour l’équipe masculine du Réunion Padel Club, lors de la compétition organisée à La Rochelle ;

- 9e place pour l’équipe féminine du TCMCF, qui a également représenté fièrement La Réunion tout au long du championnat.

Ces résultats témoignent du dynamisme du padel réunionnais et de la qualité des clubs qui font vivre cette discipline en plein essor sur notre territoire.

La ville de Saint-Paul adresse ses plus sincères félicitations à l’ensemble des joueuses et joueurs engagés, avec une mention particulière pour l’équipe féminine du HAT, dont cette victoire met à l’honneur l’excellence sportive saint-pauloise.