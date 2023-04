Trail de Villèle : "une boucle infernale" de 33 heures

"La Boucle infernale", un trail de 191 km, aura lieu le samedi 29 avril et le dimanche 30 avril 2023 se déroulera à Villèle (Saint-Paul). Le départ sera donné du stade de football. Les trailers devront effectuer 33 tours dans la savane de Moulin Kader. Chaque tour est de 5,7 km pour un dénivelé positif (D+) de 180 mètres. Au total, 191 km et 6.000 mètres D+ seront donc avalés par les participant.e.s (Photo d'illustration)

Le grand départ de la première édition de La Boucle Infernale by Runimmo sera donné samedi 29 avril 2023 à 7h, depuis le stade Villèle à Saint-Paul.

Au programme : une boucle de 5,7 km avec 180 m de dénivelé positif (D+) à terminer en une heure ou moins. Un départ sera donné toutes les heures pour un temps limite de 33 heures ou tours, soit 191 km et presque 6000 m D+ au total. Le vainqueur est celui qui fait le plus de tours et, en cas d'ex-aequo, le premier à avoir franchit la dernière boucle.

"Le dernier tour sera lancé dimanche 3à avril à 15h", indique Léo Pairain, président du club organisateur de l'événement, Ouest Trail Réunion. "On s'est fixé une 33 tours pour une première édition. Ça sera peut-être plus ou peut-être moins mais on ne voulait pas déborder sur le lundi."

Voici le profil de la boucle :

"Les coureurs arpentront la savane de Moulin Kader avec une vue sur le bassin Cormoran, ils auront aussi un point de vue sur le Golf du Bassin bleu et sur la ravine de Saint-Gilles", précise Léo Pairain. Il explique également qu'une reconnaissance du parcours (voir photo ci-dessous) a été effectuée jeudi 13 avril 2023 avec les différents partenaires de l'événement.

"On voulait adapter les concept de l'Infinity Trail ou du Last Man Standing ou Dernier homme debout (voir ci-dessous) en l'adaptant à La Réunion : ces types de courses, en Métropole, se déroulent normalement sur des terrains plats de 6,7 km. Ici on a raccourci la distance mais on a augmenté un peu le dénivelé", explique l'organisateur.

- Village au stade foot et sas coureur -

Au stade de football Villèle, les stands des partenaires et les concerts viendront animer le week-end côté public. Côté coureurs, ils auront droit à "un sas réservé avec un espace dédié afin qu'ils puissent planter leurs tentes et brancher leurs appareils électroniques si besoin", avance Léo Pairain.

La remise des dossards s'effectuera le mercredi 26 avril au magasin Run Green de Saint-Gilles, de 14h à 18h (ou le jour de la course). Ce sera l'occasion pour les participants de présenter leur matériel obligatoire : lampe frontale ou de poche avec piles, un sifflet, un gobelet réutilisable.

"Chaque coureur est autonome dans ses choix logistiques" précise l'organisation qui a prévu un ravitaillement "type marathon" avec le strict nécessaire (eau ou soda), en cas de besoin de secours des coureurs qui sont responsables "de leur course, leur matériel, leur alimentation et leur temps de repos".

"Pour l'instant on a 140 inscrits" affirme le président de l'association Ouest Trail Réunion. "C'est un bon chiffre pour une première, le nombre est limité à 250 personnes et les inscriptions sont possibles jusq'au vendredi 21 avril."

- Last Man Standing, qu'est ce donc ? -

Le principe de ces courses (dernier homme debout en français) est d'effectuer une boucle à répéter toutes les heures. Plusieurs coureurs au départ, un et une seul.e à l’arrivée. Tout coureur n’ayant pas franchi la ligne d’une boucle après 60 minutes est éliminé. Les catégories peuvent varier selon les courses avec des équipes ou non mixtes ou hommes et femmes.

