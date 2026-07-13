Tennis de table : Antoine Razafinarivo, champion international malgache, entraîne les jeunes du Casec Cressonnière

Depuis ce lundi 13 juillet 2026 et jusqu'à vendredi, le gymnase Jean Perrin, à Saint-André, accueille un stage de tennis de table organisé par le Casec Cressonnière. L'opportunité pour les licenciés du club de s'entraîner aux côtés d'Antoine Razafinarivo, joueur international malgache au palmarès impressionnant. Une semaine placée sous le signe de la progression, avant un prochain stage à l'île Maurice. (Photos Casec Cressonière)

Le gymnase Jean Perrin résonne cette semaine au rythme des échanges de balles et des conseils d'un sportif de haut niveau. Jusqu'à vendredi, le Casec Cressonnière Tennis de Table organise un stage exceptionnel animé par Antoine Razafinarivo, joueur international malgache, classé n°175 français, venu partager son expérience avec les licenciés du club.

Champion de France de Nationale 1, champion d'Afrique en double messieurs, triple champion d'Afrique de l'Est par équipes, médaillé de bronze en Coupe d'Afrique et double médaillé d'or aux Jeux des Îles de l'océan Indien en 2019 et 2023, le pongiste fait bénéficier les participants de son expertise technique et tactique.

"Les licenciés du club ont l'immense privilège de bénéficier de l'expertise d'Antoine Razafinarivo, dont le palmarès est l'un des plus prestigieux de l'océan Indien", souligne le Casec Cressonnière dans son communiqué.

Lire aussi - Tennis de table : une deuxième médaille nationale pour Leny Sellier

Pour les plus jeunes, ce stage représente une occasion rare de découvrir les exigences du haut niveau, d'affiner leur technique et de progresser au contact d'un athlète confirmé. Les joueurs les plus expérimentés profitent également de cette semaine de travail, à l'image de Lény Sellier, récent médaillé de bronze aux Championnats de France par classement, ou encore de Cédric Agathe, lui aussi médaillé au niveau national.

À travers cette initiative, le club entend poursuivre son projet de formation en offrant à ses licenciés des conditions d'entraînement toujours plus ambitieuses. "Le Casec Cressonnière confirme une nouvelle fois son ambition : offrir à ses licenciés les meilleures conditions d'entraînement possibles et leur permettre de progresser au contact des meilleurs", indique le club.

- Une ouverture vers l'international -

Ce stage marque également une nouvelle étape dans le développement du Casec Cressonnière. Dès le 21 juillet prochain, une délégation de jeunes pongistes s'envolera pour l'île Maurice afin de participer à une semaine d'entraînement.

Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le club réunionnais et la Fédération mauricienne de tennis de table. L'objectif : favoriser les échanges entre les deux îles, partager les expériences et accompagner la montée en compétence des jeunes joueurs.

"En multipliant les échanges internationaux et en faisant intervenir des sportifs de haut niveau, le club affirme sa volonté de préparer l'avenir et de continuer à former les champions de demain", conclut le Casec Cressonnière.

www.imazpress.com / [email protected]