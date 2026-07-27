Tir à l'arc : les Réunionnais brillent en France et décrochent une médaille européenne

Entre titres nationaux, records de France et médaille de bronze aux Championnats d'Europe de la jeunesse, les archers péi confirment leur montée en puissance. Le Comité régional de tir à l'arc de La Réunion salue une année "remarquable" et nourrit désormais de grandes ambitions pour les Championnats de France Jeunes.

"La saison 2026 restera comme l'une des plus belles pour le tir à l'arc réunionnais". C'est le constat dressé par le Comité régional de tir à l'arc de La Réunion, qui met en avant, dans un communiqué, les performances réalisées cette année sur les circuits nationaux et internationaux.

- Une médaille européenne pour Lai-Tsan Randriantsara et un record de France pour Isabelle N'Guyen -

La plus marquante revient à Lai-Tsan Randriantsara, licenciée au club de Saint-Denis et pensionnaire du Pôle France.

Après une saison régulière sur les Tournois Nationaux Jeunes, "où elle est montée à deux reprises sur le podium, dont une où elle s'est imposée comme la meilleure archère française de la catégorie U21 à Compiègne, elle a intégré l'équipe de France et décroché la médaille de bronze par équipes aux Championnats d'Europe de la Jeunesse, à Rome. Une performance qui, selon le Comité, "confirme que les archers réunionnais peuvent rivaliser avec les meilleurs au niveau européen".

Autre satisfaction, Isabelle N'Guyen a signé "une année exceptionnelle". Déjà championne de France en 2025, elle a établi la meilleure performance française de tous les temps chez les femmes avec 627 points, avant de remporter la médaille d'argent aux Championnats de France.

- De nouvelles ambitions chez les jeunes de La Réunion -

La saison est toutefois loin d'être terminée. Dès ce lundi 27 juillet, plusieurs jeunes licenciés du club de Saint-Denis participent aux Championnats de France Jeunes TAEI. Le club est représenté individuellement par Lai-Tsan Randriantsara (U21), Enora Techer (U18), Océane Boyer et Lila Wan Kan (U15).

Une équipe féminine composée de Lai-Tsan Randriantsara, Enora Techer et Éloïsa de Lamothe est également engagée. Classée 7e sur 39 équipes à l'issue des qualifications provisoires, elle aborde la compétition avec "de réelles ambitions".

Le Comité régional souligne également la présence de Jade Pota, ancienne licenciée du club de Saint-Denis aujourd'hui aux Archers de Compiègne, dont le parcours "illustre la qualité de la formation dispensée par le club dionysien".

Le Comité régional adresse enfin "toutes ses félicitations à l'ensemble de ces archers, à leurs entraîneurs, à leurs clubs ainsi qu'à leurs familles", estimant que ces résultats "illustrent la qualité de la formation réunionnaise et laissent entrevoir un avenir particulièrement prometteur pour le tir à l'arc de notre île.

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