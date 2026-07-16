Le Port : nouveau record national pour Isabelle N'guyen au tir à l'arc

Samedi 11 juillet 2026, Isabelle N'guyen a amélioré de deux points son propre record national en obtenant 627 points lors du concours de tir à l’arc extérieur organisé à Saint-Denis. C'est la nouvelle meilleure performance française en catégorie senior 3 femme arc classique. La Portoise participera aux Championnats de France de Tir à l'Arc Extérieur le 26 juillet 2026 à Riom. L’autre représentante des Archers Portois lors de cette compétition, Carole Bourillot a également réalisé une belle prestation. (Photo : ville du Port)