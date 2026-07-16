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Le Port : nouveau record national pour Isabelle N'guyen au tir à l'arc

  • Publié le 16 juillet 2026 à 15:39
  • Actualisé le 16 juillet 2026 à 16:02
Le Port : nouveau record national pour Isabelle N'guyen au tir à l'arc

Samedi 11 juillet 2026, Isabelle N'guyen a amélioré de deux points son propre record national en obtenant 627 points lors du concours de tir à l’arc extérieur organisé à Saint-Denis. C'est la nouvelle meilleure performance française en catégorie senior 3 femme arc classique. La Portoise participera aux Championnats de France de Tir à l'Arc Extérieur le 26 juillet 2026 à Riom. L’autre représentante des Archers Portois lors de cette compétition, Carole Bourillot a également réalisé une belle prestation. (Photo : ville du Port)

Le Port, Tir à l'arc, Zoom

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